Сотрудников МККК похитили в Мали

Военный эксперт предсказал судьбу немецкого танкового завода на Украине

Эксперт заявил об отсутствии перспектив появления немецкого танкового завода на Украине

Если на Украине начнется строительство немецкого танкового завода, он станет военной мишенью для России, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. О планах строительства такого завода заявил гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«Заявление Армина Паппергера – это зондирование почвы, проверка реакции российской, американской и украинской сторон. Если этот завод начнут строить, то он будет уничтожен российскими ракетными ударами. Перспектив появления немецкого танкового завода на Украине нет», – уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Планы построить завод по сборке танков Leopard можно считать попыткой освоить бюджетные деньги. «Паппергер говорит о своих «хотелках», потому что для строительства потребуются бюджетные средства. В одиночку оружейная компания Rheinmetall не потянет подобную стройку», – предположил собеседник.

Также не исключено, что в конечном итоге будет решено построить такой завод на территории Польши, а не Украины. «Видимо, вне Германии планируется строительство танкового завода или даже нескольких. По факту речь может идти не о территории Украины», – считает Перенджиев.

В интервью немецкой газете Rheinische Post гендиректор компании Армин Паппергер заявил о планах строительства на Украине оружейного завода с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год. По его словам, Киеву нужно от 600 до 800 танков, и для достижения этого количества необходимо быстро начать строительство новых машин. «Переговоры с украинским правительством многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», – сказал он.

По подсчетам Паппергера, строительство может обойтись в 200 млн евро, которые потребуется выделить из бюджета Германии.

Немецкий концерн Rheinmetall выпускает боеприпасы и другую военную технику. Совместно с машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann концерн производит танки Leopard, которые Германия решила отправить в Украину.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает заявление Паппергера «примитивным троллингом киевского режима». По его словам, если стройка начнется, то это событие можно будет отметить «должным образом» «салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».

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