Тарасова рассказала о наложенных санкциях Первого канала из-за Плющенко

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4 марта, суббота  |  Последнее обновление — 21:49  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Русские классики живописи повергли Запад в психоз

При жизни Архип Куинджи не подозревал, что станет «украинцем» Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Музей Metropolitan в Нью-Йорке так и не смог объяснить, почему трех великих русских художников теперь считает «украинскими». Айвазовский, Репин и Куинджи родились на территории Российской империи. Подобные явления происходят и в других точках мира: на этой неделе музей Амстердама назвал «великим украинцем» супрематиста Казимира Малевича. В чем причины культурной дерусификации и как к этому относиться? Подробности...
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Воровство энергетиков лишило Африку электричества

Президент ЮАР Сирил Рамафоса Xinhua/Global Look Press
Одна из самых богатых и влиятельных стран Африки – ЮАР – погружается в хаос. Страна почти лишилась главного ресурса, который определяет всю жизнь современной цивилизации, – электричества. Это уже имеет огромные бытовые последствия, но будет иметь еще большие политические. Как же столь крупное государство дошло до такого? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как мы будем прощаться с болонкой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум. А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
Вы печете блины на Масленицу?
  • Да

  • Нет, но покупаю готовые

  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
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    NYT: Для ВСУ в Артемовске возникла сложная ситуация В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки Российский военный передал в музей трофейную саблю офицера США
    Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует» Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного Эксперт предположил, чем будет расплачиваться Украина за военную помощь Запада Артист Шнуров ответил на вопрос об отъезде за границу

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    На Западе затруднились объяснить причины дерусификации русских классиков живописи

    заявление Rheinmetall


    Военный эксперт предсказал судьбу немецкого танкового завода на Украине

    два видео


    В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии

    Ксюша Манекен


    Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»

    Видео

    новая ракета


    «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий

    новая архитектура мира


    Россия и США договорились о строительстве замены ООН

    «феминистская» политика


    Берлин принял курс «остервенелых ястребиц»

    русофобский спектакль


    Российский танк снова взял Берлин и Прибалтику

    полеты над Россией


    Наглость европейцев будет наказана вторично

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Тарасова рассказала о наложенных санкциях Первого канала из-за Плющенко

    Тренер Тарасова рассказала, что не комментирует фигурное катание из-за санкций Первого канала

    4 марта 2023, 21:49

    Текст: Вера Басилая

    «Отстранена от комментирования Финала Гран-при России из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Первого канала Ольги Черносвитовой за поддержку Евгения Плющенко», заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

    Тарасова объяснила, что не комментирует второй сезон фигурного катания, потому что поддержала Евгения Плющенко.«На меня были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой», - передает ее слова РИА «Новости».

    Между тем, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, ныне тренер Евгений Плющенко поблагодарил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за поддержку его команды и спорстменов.

    Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 4-5 марта.

    Ранее Тарасову возмутило судейство на первенстве России по фигурному катанию.

    Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
    Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
    		   
    4 марта 2023, 02:32
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».

    Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».

    Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.

    Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

    Коментарии (27)
    В Сети сравнили встречу Лаврова и Бербок в аэропорту Индии
    		   
    4 марта 2023, 14:31
    Текст: Александра Юдина

    В Сети распространяются два коротких видеоролика с моментами прилета в разное время в Индию главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Анналены, где наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.

    Так, Лаврова у трапа встречала целая делегация и толпа журналистов. В то время как Бербок встретили пара военных республики, а посол Германии в Нью-Дели подбежал к немецкому министру лишь спустя какое-то время, передает RT.

    Как полагают пользователи Сети, это значит, что Германию «больше не воспринимают всерьез».

    Некоторые шутят, что самолет неправильно припарковался, ошибся на 360 градусов».

    Ранее Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда «весь мир будет счастлив».

    Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди»,

    Коментарии (23)
    Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
    		   
    4 марта 2023, 15:10
    Фото: @maneken007
    Текст: Вера Басилая

    Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.

    Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.

    Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.

    Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.

    Коментарии (41)
    Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
    Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
    		   
    3 марта 2023, 22:57
    Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.

    Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.

    Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.

    Коментарии (21)
    Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери
    Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ
    		   
    4 марта 2023, 04:57
    Фото: Hannah McKay/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне.

    Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери с целью начать готовить население Соединенного Королевства и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал в 2018 году в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС.

    В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России.

    Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей.

    Коментарии (22)
    Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
    		   
    4 марта 2023, 12:36
    Фото: Vadim Chuprina/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.

    По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».

    Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».

    Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город. 

    Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску. 

    Коментарии (15)
    В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
    Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
    		   
    4 марта 2023, 11:56
    Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

    По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.

    Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».

    По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.

    Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.

    Коментарии (4)
    Путин встретился с сыном Кадырова
    Российский лидер Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым
    		   
    4 марта 2023, 12:48
    Фото: @RKadyrov_95
    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин встретился с главой совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он рассказал, что на неофициальной встрече диалог строился вокруг Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Кадырова, Путин поделился с Ахматом Кадыровым личным опытом, рассказав о своих принципах и видении мирного будущего, дружбе и начале своего пути.

    Глава Чечни добавил, что президент дал много напутствий и подчеркнул важность продолжения пути дедушки Ахмата для преумножения успехов.

    Кадыров отметил, что «оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые свершения – важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные.

    «Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи», – заключил Кадыров.

    Ранее Рамзан Кадыров обратился к отцу Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской республики, и вспомнил, как тот обещал закончить войну в регионе.

    Коментарии (35)
    Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»
    		   
    3 марта 2023, 22:41
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».

    На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.

    Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.

    Коментарии (44)
    США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
    Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
    		   
    4 марта 2023, 13:09
    Фото: Frank Hoermann/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.

    При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».

    Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».

    Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.

    Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.

    Коментарии (49)
    Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
    Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
    		  
    4 марта 2023, 17:45
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.

    Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.

    Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. 

    Коментарии (4)
    На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы футбольного клуба «Зенит»
    Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы клуба «Зенит»
    		   
    4 марта 2023, 10:21
    Фото: ФК Зенит
    Текст: Александра Юдина

    В Украинской ассоциации футбола раскритиковали компанию Joma из-за того, что футбольный клуб Петербурга «Зенит» использовал логотип компании на своей форме.

    В ассоциации подчеркнули, что «Зенит» использовал форму бренда, который является техническим спонсором нацсборной Украины и направили в офис Joma просьбу дать разъяснения, передает «Газета.Ru».

    Из обращения УАФ следует, что центральный офис Joma должен разъяснить, имеет ли он отношение к презентации и разработке дизайна формы «Зенита». Таким образом, ассоциация выясняет, почему на презентованной форме российской команды «красуется логотип Joma».

    «УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время», – указано в сообщении.

    Напомним, 3 марта «Зенит» объявил о начале партнерства с маркетплейсом Wildberries, который предоставил петербургскому клубу форму компании Joma. Все команды из системы клуба будут выступать в форме от этого поставщика до конца сезона-2023/24.

    Ранее футболист «Зенита» Роберт Ренан был вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч против команды Марокко.

    Коментарии (16)
    Байдену удалили злокачественное образование
    Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже
    		   
    3 марта 2023, 23:59
    Фото: Ettore Ferrari/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters.

    По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС.

    Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак.

    Коментарии (30)
    Шойгу обратил внимание на обеспечение войск боеприпасами
    Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами
    		   
    4 марта 2023, 17:32
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.

    На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

    «Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.

    Коментарии (61)
    Артист Шнуров ответил на вопрос об отъезде за границу
    Артист Шнуров опроверг сообщение о своих планах покинуть Россию
    		  
    4 марта 2023, 17:34
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Сообщение о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров хочет уехать из России, оказались ложными, об этом заявил сам артист.

    По словам Шнурова, не нужно распускать сплетни, которые не подтверждены документами. Артист заявил, что живет в России. Также Шнуров сказал, что ему все равно, кто где проживает, говоря об уехавших за границу коллегах, передает ТАСС.

    Ранее появлялись сообщения о том, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран, чтобы покинуть Россию.

    Напомним, группа «Ленинград» дала концерт в сентябре 2022 года в «Лужниках», организаторы сообщили о 60 тыс. зрителей. 

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