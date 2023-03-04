Фигурист Костомаров начал приходить в себя

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров начал постепенно приходить в сознание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно начинает приходить в сознание, отмечена положительная динамика в его состоянии, фигурист может чуть-чуть двигаться.

Источник сообщил, что фигурист начал приходить в себя, отмечается положительная динамика в его состоянии: он может чуть-чуть двигаться. Сообщается, что для того, чтобы он полностью пришел в себя необходимо определенное время, передает ТАСС.

Ранее источник сообщил, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта.

До этого директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» депздрава Москвы Денис Проценко заявил, что клинико-лабораторные показатели олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова при поступлении в больницу в Коммунарке говорили о минимальном шансе на выживание, но в последние два дня его организм начал восстанавливаться.