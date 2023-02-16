Проценко рассказал о лечении госпитализированного фигуриста Костомарова

Директор «Коммунарки» Проценко рассказал о ходе лечения фигуриста Костамарова

Клинико–лабораторные показатели олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова при поступлении в больницу в Коммунарке говорили о минимальном шансе на выживание, но в последние два дня его организм начал восстанавливаться, заявил директор Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» депздрава Москвы Денис Проценко.

«На пятые сутки болезни с высокой температурой, в стремительно ухудшающемся состоянии Роман был госпитализирован, – рассказал Проценко в интервью «Аргументам и фактам». – Несмотря на интенсивную терапию, в реанимации состояние ухудшалось. Через пять часов было понятно, что лишь искусственная вентиляция легких может справиться с тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией».

«Бактерия, которая была выявлена при поступлении, давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, она будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц, – продолжил главврач больницы в Коммунарке. – Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстрокорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Поражение легочной ткани было тотальным – даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода».

По словам Проценко, все медицинские решения с самого начала обсуждались мультидисциплинарным консилиумом, который принял решение транспортировать Костомарова в больницу в Коммунарке. «Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хириргической коррекции. Но это был единственный шанс постараться спасти жизнь», – подчеркнул он.

Проценко отметил, что в последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. «У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией – отсутствием мочевыводящей функции почек, были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», – заключил главврач.

Как рассказала жена Костомарова, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина, семья Костомарова сразу была проинформирована о возможных тяжелых последствиях болезни фигуриста.

По словам Домниной, Костомаров в момент начала болезни принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты.

«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января, – сказала Домнина. – Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура – пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация».

«О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала, – продолжила она. – Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами – это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас».

Домнина призвала не заниматься спекуляциями и не делать домыслов. «Когда Роман поправится, а это обязательно будет, и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам, – отметила она. – Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления».

Ранее источник «Известий» сообщил, что Костомаров не может самостоятельно дышать. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.