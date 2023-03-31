В Кремле оценили призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

Песков назвал абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

Предложение The Wall Street Journal выслать из США всех российских журналистов является неправильным и абсурдным, для этого нет никакого повода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что все аккредитованные сотрудники иностранных СМИ могут вести свою журналистскую деятельность в России, передает РИА «Новости».

«Они не сталкиваются ни с какими ограничениями и прекрасно работают, но в данном случае речь идет о деятельности под прикрытием журналистской, деятельности шпионской по сути», – сказал Песков, комментируя задержание корреспондента WSJ Эвана Гершковича.

Пресс-секретарь отметил, что так как журналиста взяли с поличным, то ситуация очевидна.

Поэтому требование издания о высылке российских журналистов не имеет никакого повода, за исключением случаев, когда был нарушен закон. Добросовестных журналистов это касаться не должно, считает Песков.

Он уточнил, что детальная информация по делу Гершковича носит закрытый характер, делом занимается ФСБ, передает ТАСС.

Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

The Wall Street Journal призвала власти США задуматься о высылке российского посла и всех российских журналистов.