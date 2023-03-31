Россия объявила эстонского дипломата персоной нон грата

МИД: Россия на основе принципа взаимности объявила персоной нон грата эстонского дипломата

Временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер получила в МИД уведомление о том, что на основе принципа взаимности один из эстонских дипломатов объявляется в России персоной нон грата, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что 31 марта Ванамельдер была вызвана в МИД России, где ей был выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта persona non grata без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства РФ в Таллине.

Исходя из принципа взаимности российская сторона приняла решение, что нашу страну должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда российского дипломата.

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило, что Москва будет вынуждена осуществить и другие ответные меры на настойчивую провокационную деятельность эстонских властей против России.

«Ответственность за полный обвал двусторонних отношений на совести тех, кто принимает такие решения в Таллине», – заключил МИД РФ.

24 марта министерство иностранных дел Эстонии объявило о решении выслать одного из российских дипломатов.