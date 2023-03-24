Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

МИД Эстонии объявил о решении выслать российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о решении выслать одного из российских дипломатов.

В качестве обоснования решения приводится то, что дипломат якобы подрывал «безопасность и конституционный порядок» страны. МИД Эстонии заявляет, что его деятельность «нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях». Ему дали срок до 29 марта, чтобы покинуть Эстонию, передает ТАСС.

В МИД России уже заявили, что Москва ответит на высылку дипломата. «Россия даст соответствующий ответ», – передает РИА «Новости» слова представителя внешнеполитического ведомства.

Напомним, 7 февраля посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре покинул Россию после того, как МИД России понизил уровень дипотношений.