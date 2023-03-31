Элитное жилье в Сочи оказалось дороже аналогов в Лондоне

NF Group: Город Сочи обогнал Нью-Йорк, Сингапур и Лондон по стоимости элитного жилья

Российский Сочи занял третье место в мире по стоимости элитного жилья, обогнав Нью-Йорк, Сингапур и Лондон, сообщила консалтинговая компания NF Group, подсчитавшая сколько квадратных метров элитного жилья можно приобрести за 1 млн долларов в разных городах мира.

По этому критерию с показателем 29 кв. метров Сочи вошел в тройку мировых лидеров, уступив лишь Монако и Гонконгу, где за миллион долларов можно приобрести соответственно 17 и 21 кв. метр элитной жилой недвижимости, передает РИА «Новости». За Сочи в рейтинге NF Group расположились Нью-Йорк (33 кв. м), Сингапур и Лондон (по 34 кв. м).

В Москве, занявшей 12-е место, на 1 млн долларов можно купить 46 кв. метров элитного жилья, Санкт-Петербург с показателем 116 кв. м, оказался лишь на 21-м месте.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства.