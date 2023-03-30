В ЮАР отказались считать Россию врагом «по запросам других стран»

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвала Россию другом на долгие годы

Южно-Африканская Республика рассчитывает на сотрудничество с Россией в рамках БРИКС и не намерена считать ее врагом по запросу других, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор на сессии межправительственной комиссии России и ЮАР по торговле и экономическому сотрудничеству.

Глава МИД ЮАР заявила, что страна дружит с Россией и отметила, что есть страны, которые хотели бы, чтобы таких отношений не было. По ее словам, в ЮАР объяснили «доброжелателям», что Россия – это друг на долгие годы, передает РИА «Новости».

Министр на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым отметила необходимость активизации сотрудничества между двумя странами на фоне того, как оба государства попали под санкции и пострадали от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды принесет России дружба с Африкой.