Общество «Знание» провело просветительский «Марафон наставников» в 10 городах России

На площадках Российского общества «Знание» в 10 российских городах собрались известные деятели педагогики, культуры, науки, спорта и бизнеса. Все они поделились личными историями – наставничества и ученичества. Марафон прошел под эгидой Года педагога и наставника.

На марафоне выступил победитель конкурса «Учитель года России – 2022» Дмитрий Лутовинов, он поделился своим взглядом на то, чем отличается наставника от учителя и друга: «Наставник – это тот, к кому тянутся дети. Это высокий профессионал, который может удивить, увлечь. Наставник – это личность, вот что важно».

Серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух отметил, что первыми наставниками в жизни человека являются родители, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отмечают участники марафона, наставничество часто не заключить в формальные рамки: передача опыта, знаний и ценностей не подчиняется расписанным в графике занятиям.

Вдохновением для будущего пути нередко становится искусство: например, Андрей Борисенко, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, загорелся мечтой о космосе, посмотрев фильм 1972 года «Укрощение огня» о становлении советского ракетостроения.

«Я оглядываюсь назад и вспоминаю, что огромное количество людей по-доброму отговаривали меня – мол, это долго, не так интересно, опасно. Я всегда пытался критично относиться к чужому мнению. Пришел в отрасль, чтобы посмотреть на космонавтику изнутри, когда проработал почти 15 лет в Центре управления полетами – для меня не оставалось вопросов. Я понимал, что такое профессия космонавта. Конечно, когда я был еще школьником и только всерьез выбирал профессию, были сомнения, но встреча с настоящими космонавтами – теми, кто уже побывал в космосе – их окончательно развеяла», – поделился он.

Путешественник Федор Конюхов уверен: без целой плеяды российских путешественников – как прошлых поколений, так и современников – не случилась бы ни одна его знаменитая экспедиция, он бы не достиг пяти полюсов Земли, и чтобы наставник мог направить в нужную сторону, необходимо добиваться максимума.

О том, каким видят современного педагога и наставника школьники и студенты, рассуждали участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых». По их мнению, наставник – это мудрый друг и советник, для которого в приоритете трек развития и интересы подопечного. Важно, чтобы он был на одной волне с молодежью и чувствовал их язык, их боли и потребности, а также хорошо разбирался в новых технологиях. При этом между наставником и учеником должна сохраняться дистанция, построенная на равноправии и взаимном уважении.

Участники марафона пожелали зрителям при выборе пути ориентироваться на свои интересы и склонности, чтобы заниматься в жизни тем, что приносит счастье.

Всероссийский просветительский «Марафон наставников» приурочен к началу Года педагога и наставника, объявленный указом президента России Владимира Путина. «Марафон наставников» под эгидой общества «Знание» состоялся в 10 городах: Москве, Архангельске, Владивостоке, Вологде, Екатеринбурге, Казани, Курске, Туле, Саранске и Сочи.