11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Печоре
СК возбудил уголовное дело после частичного обрушения дома в Печоре в Коми
Как говорится в сообщении, по факту обрушения общежития в Печоре возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего инцидента, передает ТАСС.
Ранее в МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей, из частично обрушившегося пятиэтажного дома в городе Печора Республики Коми, они размещены в пунктах временного размещения.