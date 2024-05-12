11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы
Вице-канцлер Швейцарии умер в возрасте 55 лет во время похода в горы
Пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонации умер в возрасте 55 лет во время похода в горы, сообщается в заявлении, опубликованном на портале правительства страны.
Как указано в заявлении, 10 мая Симонацци умер во время похода в горы, у него остались жена и трое детей, передает ТАСС.
Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета Швейцарии в ноябре 2008 года. В Федеральной канцелярии он возглавлял несколько отделов и президентскую службу.