11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
IIHF пообещала отбирать российские флаги у болельщиков на ЧМ
IIHF: У болельщиков отберут флаги России и Белоруссии в случае прохода на матчи ЧМ
У болельщиков отберут флаги России и Белоруссии в случае, если они придут с ними на матчи чемпионат мира-2024, сообщили пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).
Как отметили в пресс-службе федерации, флаги России и Белоруссии будут удалены с арены, передает РИА «Новости».
Чемпионат мира проходит в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.
Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) решил продлить отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований под своей эгидой.