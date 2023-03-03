Российские войска за сутки уничтожили более 640 украинских военных

В последние сутки российские военные на шести направлениях уничтожили более 640 украинских военных, а также технику, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Telegram-канале Минобороны сообщается, что на Купянском направлении возле населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожено до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».

В то же время на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка ДНР и Червонопоповка ЛНР уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20.

Также в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

Сообщается, что возле Авдеевки в ДНР уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар ДНР уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

В это же время на Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Всего ВС России за сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах.

Ранее российские десантники пресекли попытку прорыва украинских сил в ЛНР.