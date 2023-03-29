Глава Альянса по защите детей в цифровой среде рассказала об опасностях в Сети

Глава Альянса по защите детей в цифровой среде Белякова рассказала об опасностях в Сети для несовершеннолетних

Для несовершеннолетних в Сети опасности находятся на стыке психологических и социальных рисков, рассказала глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова в эфире программы «Разговор по делу» Классного радио «Движения первых».

«По последним исследованиям, это (угрозы) прежде всего фишинг и различные финансовые махинации. Зачастую дети сталкиваются с ними, попадая в компьютерную игру, когда у них начинают просить деньги на какие-то дополнительные приспособления, и они сливают данные с карт родителей, потом происходит списание средств», – рассказала Белякова в эфире.

Председатель Альянса сообщила, что избежать угроз поможет воспитание у ребенка критического мышления, также необходимо давать детям контент в соответствии с их возрастом.

Белякова порекомендовала родителям отслеживать, что их дети делают в Сети, пояснив, что на сегодня существует большое количество инструментов родительского контроля, которые помогут быть в курсе действий ребенка в интернете.

Председатель Альянса отметила, что нужно быть честным с ребенком, и говорить ему о том, что на гаджете установлена система родительского контроля, иначе ребенок может перейти грань дозволенного и начать обманывать родителей.

Альянс по защите детей в цифровой среде – объединение девяти крупных российских технологических, цифровых и медиакомпаний. Его цель – развитие безопасного интернет-пространства для детей, в котором они, независимо от возраста и местоположения, смогут общаться и дружить, учить и развиваться, открывать для себя новые возможности и развлечения.