Американский поставщик зерна Cargill решил прекратить экспорт из России

Американский поставщик зерна Cargill заявил о прекращении экспорта из России в следующем сезоне

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции американская Cargill заявила о решении остановить экспорт зерна из России, об этом компания сообщила Минсельхозу России.

Как отметили в Минсельхозе, российская «дочка» американской Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году, на экспорте это не отразится, передает РБК.

Компания уведомила о своем решении замглавы Минсельхоза Оксану Лут. В официальном письме указано, что в сезоне 2023/2024 (начнется с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года) ООО «Каргилл» не будет осуществлять экспорт зерна из России «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства».

Более того, российская «дочка» Cargill заявила, что началась работа по пересмотру принадлежащего ей портфелю активов, связанных с экспортом зерна. При этом изменений в отношении «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается».

В данный момент компания заверяет, что уже запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой».