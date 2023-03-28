Участники акции «Добрые письма» направили более миллиона посланий бойцам на передовой

Дети по всей стране в рамках акции «Добрые письма» направили более миллиона посланий бойцам на передовой, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии старта нового сезона конкурса «Большая перемена» на ледовой арене «Шайба» Федеральной территории «Сириус».

Он поблагодарил ребят, которые присоединились к акции «Добрые письма».

«Это очень важно для них (солдат – прим. ВЗГЛЯД), потому что для каждого из ребят это частичка ваших сердец, тепла и добра. Они там защищают нас всех вместе, нашу великую страну», – подчеркнул Кириенко.

Он отметил, в зале собрались 3 тыс. человек, которые смогли добиться своей мечты и победить в конкурсе «Большая перемена».

Отдельно Кириенко поблагодарил наставников «Большой перемены» и сообщил, что по предложению ребят–победителей конкурса в треке для 5-7 классов, которые побывали в «Путешествии мечты», в новом сезоне педагоги-наставники, подготовившие победителей, также смогут отправиться в путешествие на поезде по южным регионам России.

«Сейчас начинается новая яркая страница книги вашей жизни, потому что «Большая перемена» становится еще больше. Она стала одним из учредителей Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Эта идея ваша. Эту идею услышал и поддержал наш президент Владимир Владимирович Путин. И он с вами вместе. Потому что по вашей просьбе президент согласился и возглавил наблюдательный совет «Движения Первых», – добавил Кириенко.