МОК отложил решение по участию спортсменов из России в международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) позже примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, сообщил президент организации Томас Бах по итогам заседания исполкома МОК.

Он напомнил, что в декабре прошлого года 11-й Олимпийский саммит предложил МОК обсудить возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов. Этот вопрос, как и участие спортсменов в Олимпиаде 2024 года не обсуждался, заявил Бах.

МОК сохраняет за собой право принять решение в нужное время, передает ТАСС.

Бах отметил, что МОК уже наложил санкции на правительства России и Белоруссии: флаги и гимны этих стран не должны демонстрироваться на международных соревнованиях.

Несмотря на отложенный вердикт по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях в целом, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать отдельных спортсменов под нейтральным флагом, если они не поддерживают СВО, кроме того, вынесен запрет на участие команд из России и Белоруссии в игровых видах спорта.

Ранее Бах заявил, что выступает против политического влияния на спорт и точки зрения, подразумевающей «коллективную вину» российских атлетов.