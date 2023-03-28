На Луне нашли возобновляемый источник воды

В доставленных на Землю китайской миссией в 2020 году образцах с лунной поверхности найден новый возобновляемый источник воды, получаемый при помощи солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

Ударные стеклянные шарики могут хранить много воды, получаемой из солнечного ветра на Луне, это показали прямые измерения водохранилища поверхностного стока лунной воды, указали исследователи в журнале Nature Geoscience, передает РИА «Новости».

Эта вода фиксировалась в стеклянных гранулах лунной грязи, которая формируется при столкновении с метеоритами, передает Associated Press. Такие шарики нашли в образцах, привезенных с Луны китайской миссией в 2020 году.

Исследование проводили на случайно отобранных 32 гранулах, их размер составляет от одного до нескольких волосков в ширину, при этом гранулы могут постоянно выделять воду при столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре.

Подобных гранул очень много, но их сложно добывать, заявил один из участников исследования специалист Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета.

Пока неясно, будет ли такая вода безопасна для употребления.