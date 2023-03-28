Лавров: Россия знает, за что воюет на Украине

Лавров заявил, что русские на Украине должны быть освобождены

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина угнетает в нарушение всех международных норм. Россия хочет освободить этих людей от любой угрозы их жизни, традициям и семьям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Россия проводит специальную военную операцию ради тех людей, которых угнетают в нарушение тех основ, на которых была провозглашена независимость Украины, в них прямо декларируется обеспечение всех прав русских и русскоязычных и в целом национальных меньшинств, и прямо декларируется заинтересованность в том, чтобы жить в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями, передает ТАСС.

Лавров добавил, что все это сейчас перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам, которые правят бал в Киеве.

«И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти», – подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что если руководство стран Запада протрезвеет, Россия на своих условиях будет определяться с дальнейшими перспективами взаимодействия с этими государствами.