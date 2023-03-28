Росатом заключил соглашение о создании производства ветролопастей в Ульяновской области

В Росатоме рассказали о планах реализации проекта в сфере ветроэнергетики в Ульяновской области

Корпорация «Росатом» приступит к реализации нового проекта по производству композитных лопастей для ветрогенераторов в Ульяновской области, договоренность о реализации проекта между компанией «Юматекс» (Композитный дивизион Росатома) и главой региона достигнута на 10-м форуме «Композиты без границ».

«Ветроэнергетика традиционно дает мощный импульс для развития смежныхотраслей промышленности, в том числе композитов. Две отраслевые компании АО «Юматекс» и АО «Новавинд» договорились оперативно создать необходимые компетенции и поставить первые отечественные композитные лопасти на ветропарки Росатома в кратчайшие сроки», – сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Объем инвестиций в проект составит свыше 2 млрд рублей, в работе производства будет занято около 400 компетентных специалистов.

«Наш регион долгие годы нарабатывал компетенции, совершенствовал инфраструктуру, открывал новые производства, формировал законодательство для развития композитных материалов и технологий. Мы выделяли это направление инновационной специализации как ключевое для Ульяновской области, – рассказал глава региона Алексей Русских.

28-29 марта на площадке Экспоцентра проходит 10-й Юбилейный форум «Композиты без границ» – ключевое событие в отечественной композитной отрасли.