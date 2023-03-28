Во Франции прошли обыски в офисах нескольких банков

Во Франции прошли обыски в офисах банка Societe Generale и нескольких финансовых организациях из-за неуплаты налогов

Правоохранительные органы Германии и Франции провели обыски в офисах банков BNP Paribas, Societe Generale, HSBC и других финансовых институтов по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщают немецкие СМИ.

По информации немецких СМИ, обыски и рейды прошли в нескольких банках в парижском финансовом районе Ла-Дефанс. Кроме банков BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, правоохранительные органы Германии и Франции пришли в крупнейший французский корпоративный и инвестиционный банк Natixis и инвестиционный банк Exane в связи с подозрением на ведение незаконного бизнеса, передает ТАСС.

Сообщается, что банки подозревают в том числе в торговле акциями с получением дивидендов: по закону Франции только французы могут получать возмещение от налогового управления по налогу на прирост капитала, который они должны уплатить в виде дивидендов.

Издание пишет, что банки провернули махинации при помощи комплексных сделок: иностранные владельцы французских акций одолжили свои ценные бумаги французскому банку перед выплатой дивидендов, банк уплатил налог на прирост капитала и вернул его, а после даты регистрации дивидендов вернул акции первоначальному владельцу. В итоге он получил комиссию за помощь в обход закона, пишут СМИ.

Эксперты предполагают, что Франция потеряла несколько миллиардов евро налоговых поступлений из-за кумулятивного бизнеса, банкиры оправдывают такие «сделки» защитой от «дискриминации» иностранных инвесторов.

Ранее акции крупных банков Франции обвалились на фоне проблем Credit Suisse.