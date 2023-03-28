Кремль назвал тему встречи Путина и Лукашенко на Высшем госсовете в апреле

Песков: Путин и Лукашенко на Высшем госсовете в апреле могут обсудить тему безопасности

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства в апреле могут обсудить в том числе вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, планируются ли отдельные переговоры глав двух государств и будет ли на них обсуждаться инициатива, которая касается хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.

По словам Пескова, повестка дня ВГС прежде всего фокусируется на текущих актуальных вопросах развития Союзного государства, но при необходимости там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью, тем более что эта тема является весьма актуальной, передает ТАСС.

Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.