Футболисты сборной России победили команду Ирака в товарищеском матче в Петербурге

Футболисты сборной России обыграли на своем поле команду Ирака в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге в присутствии 23818 зрителей, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Забитыми мячами отметились Антон Миранчук (50-я минута) и Сергей Пиняев (58), сообщает РИА «Новости».

На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил Далер Кузяев. Для него это удаление стало первым за время выступлений за национальную команду, в составе которой он провел 46 матчей.

Сборная России прервала серию из трех ничьих и одержала первую победу с сентября 2022 года.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что возможное участие российской сборной по футболу в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой организации.