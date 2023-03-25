В Сербии рассказали, к чему привело применение НАТО обедненного урана

Глава Минздрава Сербии Груйичич сообщила о росте случаев бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана

Удары НАТО по Югославии в 1999 году с применением обедненного урана были бесчеловечным экспериментом над жителями Западных Балкан, заявила министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич.

По ее словам, использование этого вида оружия привело не только к росту онкологических заболеваний, а также к росту бесплодия у мужчин, аутоимунных заболеваний всех видов, патологий при беременности и умственных нарушений у рожденных в этот период детей, передает РИА «Новости».

Груйичич подчеркнула, что бомбардировки в 1999 году были отвратительным и бесчеловечным экспериментом над живыми людьми, проживающими в Сербии и Черногории.

«Надеюсь, что международная научная общественность поймет, что это необходимо исследовать научным путем и особенно – запретить оружие с обедненным ураном», – отметила врач.

Ранее в Минобороны России предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов.

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