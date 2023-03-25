NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину

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25 марта, суббота | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС запланировал ввести санкции против Центральной Азии
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Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию.
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Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии?
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22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину
NYT: Западные страны опасаются, что им не хватит средств на восстановление Украины после конфликта
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Западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The New York Times.
Как указывает издание, нынешняя финансовая поддержка Киева не может продолжаться вечно. На Западе распространяется осознание того, что сумма, которую придется потратить на восстановление Украины после окончания конфликта, окажется намного выше суммы, которую даже самые богатые союзники, в частности США и Евросоюз, смогут дать, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В материале отмечается, что западные страны уже направили Киеву миллиарды долларов в качестве поддержки, а недавно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 млрд долларов.
Накануне страны ЕС договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
Ранее стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.
Украина начала возводить оборонительные укрепления в ряде регионов
Власти Украины выделили 27 млн долларов на строительство фортификационных сооружений
Власти Украины решили расширить строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства страны.
«На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Строительством фортификационных сооружений займутся областные военные администрации Украины совместно с Минобороны и военным командованием, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
В каких регионах Украины возведут укрепления, не сообщается.
ВСУ потеряли пять танков в Артемовске из-за немецких мин
Несогласованность действий ВСУ под Артемовском привела к подрывам танков на своих минных полях
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Несколько бригад вооруженных сил Украины с начала марта в боях под Артемовском потеряли не менее пяти танков и семи бронетранспортеров из-за срабатывания немецких противотанковых мин AT-2, PARM-1 и PARM-2.
Из-за больших потерь в инженерных подразделениях ВСУ установкой мин в районе сел Приволье, Голубовка и Васюковка занимались «смешанные инженерные группы», в которые входили не только кадровые военные, сообщает RT.
Предположительно дороги заминировали еще в конце февраля, но командование механизированных бригад ВСУ вовремя не получило карты минных заграждений.
Такая же ситуация сложилась в районе Дылеевки и Озаряновки, которые находятся в 35 км от города. Здесь были заминированы сразу пять основных дорог, но данные с координатами мин инженерные части не оставили.
В результате инцидентов за месяц погибли не менее 20 украинских военных, еще 50 получили тяжелые ранения.
Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявлял, что Киев готовится к наступлению в районе Артемовска. По его словам, это должно произойти «совсем скоро».
Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление
Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.
Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.
Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.
Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.
Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
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Россия обвинила Словакию в нарушении договора реэкспорта МиГ-29
ФСВТС назвала недружественным шагом передачу Словакией Украине истребителей МиГ-29
Россия считает передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине недружественным шагом, нарушено соглашение о реэкспорте, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
«Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – говорится в сообщении ФСВТС, передает РИА «Новости».
В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран.
Ранее Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти самолеты были в прошлом году выведены из состава национальных ВВС.
Названа численность интернационального легиона Украины
В интернациональном легионе Украины сейчас состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание указало, что Киев ранее говорил о 20 тыс. добровольцев, но по факту численность оказалась в разы меньше. Сейчас в организации состоят 1,5 тыс. членов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале говорится, что, согласно внутренним документам легиона, есть «стагнация в вербовке».
Ранее сообщалось, что группа финских наемников на Украине попала в больницу.
ООН задокументировала факты расправы ВСУ над российскими пленными
AFP: ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы ВСУ над российскими пленными
ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер.
Богнер отметила, что расправы совершались сразу после взятия в плен, но общего числа случаев убийств военнопленных она не назвала. При этом миссия не в курсе, пытаются ли украинские власти преследовать виновных в убийствах и истязании пленных, передает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
До этого МИД России заявил, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.
Напомним, в интернете также опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.
Пушилин сообщил о подтягивании на передовую обученных резервов ВСУ
Глава ДНР Пушилин: ВСУ стягивают на передовую резервы из подготовленных в Европе военных
Украинские войска в настоящее время стягивают к линии боевого соприкосновения резервы, в том числе те, что были обучены в европейских странах, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Пушилин отметил, что ВСУ готовятся, а российская сторона видит «определенное скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе того резерва, который обучался в европейских странах». «Мы видим и переброску техники», – уточнил он, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что российское военное руководство полностью владеет ситуацией и принимает меры, которые, «возможно, даже будут работать на упреждение подобных попыток [контрнаступления] со стороны Киева».
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российской разведкой на Донецком направлении отмечается прибытие в подразделений ВСУ, дополнительной артиллерии, в том числе натовского производства.
Украина собралась поднять тариф на транзит российской нефти
Ценовое агентство Argus: Украина с 1 апреля решила повысить стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба»
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Украина второй раз за год намерена повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы, сообщило международное ценовое агентство Argus со ссылкой на участников рынка.
Как сообщает «Коммерсант», украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. По словам источников издания, речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объяснили затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.
Издание отмечает, что в случае одобрения решения о повышении транзитной ставки, оно станет уже вторым с начала 2023 года. Источники издания связывают попытку Киева повысить ставку с решением Венгрии не отказываться от покупки российской нефти.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина повысила тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии на 18,3% – до 13,6 евро за тонну.
Румынский сенатор заявила об угрозах от МИД Украины
Предложившая забрать часть Украины румынский сенатор заявила об угрозах Киева
Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении смертельных угроз от украинского МИД.
«Ответ министерству иностранных дел Украины, которое угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства», – написала она в соцсетях, передает RT.
Также МИД Украины решил ввести против Шошоакэ санкции, она названа лицом, «создающим угрозу нацбезопасности».
Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию части земель Украины. Речь идет не только об острове Змеином, но и о территории Северной Буковины и Бессарабии, которые румыны в свое время захватили, воспользовавшись революцией в России.
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Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на Авдеевском направлении
Глава ДНР Пушилин рассказал о продвижении ВС России на ряде направлений
Авдеевское направление «является одним из самых горячих сейчас», но российские войска уже добились определенных успехов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, на Авдеевском направлении есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки, указал он, передает ТАСС.
Пушилин также рассказал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы можно было говорить, что Марьинка освобождена, но это будет сделано, добавил он.
Как отметил врио главы ДНР, противник продолжает «упираться и перебрасывать резервы».
Ранее сообщалось, что российские военные в ходе боевых действий близ Марьинки ликвидировали украинскую воентехнику самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С».
На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранцев
На Украине допустили принятие на службу в ВВС иностранных граждан
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Граждане других стран могут поступить на службу в Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, заявил представитель командования ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, поступало много обращений от людей, связанных с авиацией. Он уточнил, что речь идет об украинцах, работающих за границей на различных типах авиационной техники. Но были и граждане других государств, добавил Игнат. Интервью с ним публикует украинское издание «Общественное. Новости».
«Так почему бы нет? Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ», – передает ТАСС слова представителя командования ВСУ.
Он рассказал, что сейчас украинские ВВС эксплуатируют советскую технику, поэтому пилотов достаточно. Но если западные страны поставят истребители F-16 Киеву, то «в воздушных силах могут появиться иностранцы».
Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что обучение пилотов управлению истребителями F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Он предположил, что в случае поставок таких самолетов Киеву, управлять ими будут иностранцы.
Президент Бразилии решил создать «мирный клуб» по Украине
МИД Бразилии выразил заинтересованность в международной встрече для урегулированию конфликта на Украине
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Бразилия готова помочь в организации международной встречи для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра газете Financial Times.
Он указал на слова президента страны, который заявлял, что «слышит много о войне, но мало о мире», поэтому Бразилия заинтересована в мирных переговорах, добавил глава МИД, передает ТАСС.
Виейра отметил, что запланированная на конец марта встреча в Пекине президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с председателем КНР Си Цзиньпином показывает, что Бразилия вернулась к роли активного внешнеполитического игрока.
Президент намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Визит Лулы да Силвы в Китай был запланирован на 26–31 марта, но планы пришлось изменить из-за диагностированной у политика легкой формы пневмонии.
Ранее глава Бразилии отказался отправлять на Украину боеприпасы, заявил он это после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
ПВО отразила налет беспилотников ВСУ на Херсонскую область
Российские войска отбили атаку беспилотников ВСУ в Херсонской области
Военные российской группировки «Днепр» отразили атаку вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
Кодрян отметил, что подразделениями противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, передает ТАСС.
По его словам, расчет самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в районе города Голая Пристань на левом берегу Днепра уничтожил три беспилотника типа камикадзе.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что линию обороны по левому берегу Днепра усилили в три раза на случай попытки атаки со стороны ВСУ.
NYT рассказала об отсутствии военного опыта у наемников из США на Украине
Издание New York Times сообщило, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
Из публикации издания следует, что многие наемники борются друг с другом, а кто-то занимался благотворительностью, пытаясь нажиться на войне, передает РИА «Новости».
Так, один из прибывших солгал о своем военном опыте, заявив, что на Украине легко получил доступ к оружию, в том числе американскому, но сам находился без военного контракта.
Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, обвинив их в связях с Россией, но не предоставил доказательств.
Издание также сообщает, что бывший строитель Райан Рут решил заняться рекрутированием наемников среди афганцев.
Ранее сообщалось, что численность интернационального легиона Украины составила 1,5 тыс. членов, хотя Киев говорил о планах набрать 20 тыс. человек.
Страны ЕС договорились о финансировании поставок боеприпасов на Украину
Канцлер Шольц заявил о достигнутой договоренности странами ЕС о финансировании поставок боеприпасов на Украину
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Страны Европейского союза договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, поддержка стран ЕС будет обеспечена до тех пор, «пока это необходимо для защиты целостности и суверенитета Украины», передает ТАСС.
Шольц добавил, что во время заседания Евросовета играл роль тот факт, что можно расширить поставки боеприпасов на Украину, обеспечив постоянную поддержку этому процессу.
«Были приняты решения по вопросам финансирования, а также расширения производственных мощностей», – сказал глава правительства ФРГ.
Также Шольц рассказал о предложении Германии, адресованном некоторым странам, чтобы они заключали контракты с промышленными компаниями – производителями вооружений, чтобы «гарантировать свою собственную поддержку» Украине.
Ранее канцлер Германии заявил, что намерен продолжить контактировать с президентом России Владимиром Путиным.
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