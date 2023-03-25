NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину

NYT: Западные страны опасаются, что им не хватит средств на восстановление Украины после конфликта

Западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The New York Times.

Как указывает издание, нынешняя финансовая поддержка Киева не может продолжаться вечно. На Западе распространяется осознание того, что сумма, которую придется потратить на восстановление Украины после окончания конфликта, окажется намного выше суммы, которую даже самые богатые союзники, в частности США и Евросоюз, смогут дать, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.

В материале отмечается, что западные страны уже направили Киеву миллиарды долларов в качестве поддержки, а недавно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 млрд долларов.

Накануне страны ЕС договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.

Ранее стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.