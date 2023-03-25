В США начали расследование экспорта военного оборудования на Украину экс-морпехом

В США начали проведение федерального расследования потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину, фигурантом дела стал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс, пишет New York Times.

По данным газеты, организация Ripleys Heroes, которую основал Роулингс, потратила около 63 тыс. долларов на приборы ночного видения. Оборудование позже было направлено на Украину без нужной документации, где должны быть указаны имена покупателей и получателей, передает РИА «Новости».

Из сообщения следует, что некоторое оборудование оказалось в списке экспортных ограничений США, так как «в чужих руках оно могло дать врагам преимущество».

Также указано, что организация не уведомила госдепартамент о том, что была покупателем. Всего им удалось собрать более 1 млн долларов.

Ранее в Швейцарии начали расследование после того, как два бронетранспортера Eagle I оказались в распоряжении ВСУ.