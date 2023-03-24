Raiffeisen Bank рассказал о будущем «дочки» в России

Raiffeisen Bank рассматривает различные варианты будущего своей «дочки» в России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) после появившихся в СМИ сообщений о требованиях Европейского центробанка покинуть Россию заявил, что продолжает изучать будущее своей «дочки» в стране.

В частности, в банке рассматривают все варианты, вплоть до тщательно продуманного выхода из банка, передает РИА «Новости».

В RBI пояснили, что ситуация осложняется также ограничениями, введенными в России. Из-за этого процесс продолжается.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейский ЦБ оказывает давление на Raiffeisen Bank International, чтобы тот ушел из России.