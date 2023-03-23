Мишустин призвал осваивать выпуск важных видов судового оборудования

Мишустин призвал осваивать выпуск критически важных видов судового оборудования в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов по окончании отчета о работе правительства за 2022 год, призвал не дожидаться стабильных поставок импортного судового оборудования в Россию, а начать самим осваивать критически важные виды продукции.

По его словам, не все виды оборудования российского производства сейчас есть на рынке, есть поставки из дружественных стран, есть параллельный импорт, но надо самим осваивать критически важные виды. Мишустин добавил, что правительство поставило эти задачи перед промышленностью и научными институтами, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что до 2024 года предусмотрены субсидии на производство критического судового оборудования в размере около 15 млрд рублей.

Напомним, в августе Мишустин заявил, что правительство России выделит семь млрд рублей на разработку, создание и внедрение наиболее важного судового оборудования российского производства.