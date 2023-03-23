Мишустин заявил о необходимости для России стать еще сильнее

МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.

Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».

При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».

«Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».

Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.