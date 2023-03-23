Мишустин назвал ключевой итог 2022 года

Мишустин: Сохранение макроэкономической стабильности – ключевой итог 2022 года

Ключевым итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина.

По его словам, ключевым итогом прошлого года было сохранение макроэкономической стабильности России, передает ТАСС.

Кроме того, он обратил внимание на то, что главным инструментом реализации всех планов остается федеральный бюджет, заметил, что политика в этой сфере была скорректирована.

По словам Мишустина, она была сориентирована «на укрепление финансовой устойчивости», а также на снижение влияния вынужденной перестройки хозяйственных связей на средне- и долгосрочный потенциал экономики.

Мишустин добавил, что выполнение планов по реализации большинства национальных проектов по результатам прошедшего года почти достигло 100%, это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок.

Он также обратил внимание на то, что правительство перезапустило весь механизм госпрограмм, а внедрение цифровых технологий помогло улучшить взаимодействие между ведомствами, благодаря чему срок решения задач сократился с 90 до 10–15 дней. Их результаты, подчеркнул Мишустин, тоже близки к стопроцентному показателю.

Кроме того, для ускорения адаптации экономики к текущим вызовам правительство системно выстроило свою деятельность на основе 12 среднесрочных приоритетов. «Сразу хочу сказать, что второстепенных здесь нет», – подчеркнул премьер, отметив, что каждый из приоритетов имеет одинаково большое значение для жизни граждан и развития экономики.