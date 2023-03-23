Мишустин: Система образования в России ориентирована на технологический суверенитет

Российская система образования сориентирована на достижение технологического суверенитета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом кабмина в Госдуме.

По его словам, систему образования в России сориентировали на достижение технологического суверенитета, передает ТАСС.

В этой связи он отметил, что правительство обновило перечень направлений подготовки по среднему профобразованию, а в рамках «Профессионалитета» был открыт 71 образовательно-производственный кластер, где обучаются более 150 тыс. студентов.

Мишустин напомнил, что из-за давления западных стран Россию покинули крупнейшие иностранные поставщики софта. По его словам, российское правительство усилило поддержку разработчиков программного обеспечения, чтобы достичь самодостаточности отечественных цифровых решений.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень собственные критически важные технологии по ряду направлений, в том числе в сфере IT и промышленности.