Мишустин поставил задачу перезапустить экономику новых регионов

Мишустин объявил о планах перезапустить экономику новых российских регионов

Правительство намерено перезапустить экономику новых регионов России, в частности, восстановить производственные мощности и модернизировать производства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он подчеркнул, что что «ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. В перспективе аграрный сектор может стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях, передает ТАСС.

Мишустин указал, что в этих регионах многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия были остановлены. Власти России намерены восстановить основные производственные мощности и по возможности провести глубокую модернизацию.

В прошлом году Россия начала восстанавливать инфраструктуру в новых регионах, сейчас работы завершены почти на 8,5 тыс. объектов, среди которых дома, дороги, коммунальные сети, поликлиники и больницы, школы.

Уже отремонтировано около 900 километров дорог, в том числе трасса, связывающая новые регионы с Крымом, а также магистральные газопроводы». Кроме того, отремонтированы «3,5 тыс. электросетевых объектов, чтобы вернуть свет в дома людей».

Коммуникации уже технологически интегрированы в единые системы газоснабжения и энергетики.

Премьер также рассказал об исполнении поручения президента интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в единое социально-экономическое пространство России.

Глава правительства рассказал, что сейчас развернута «система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями». Он поблагодарил депутатов за быстрое принятие соответствующих законов. Более 1,5 млн человек стали получать пенсии, миллион граждан смогли претендовать на получение соцвыплат.

Кроме того, поддержка была оказана «тем, чье жилье было утрачено и повреждено, и пострадавшим в результате боевых действий».

Напомним, в январе президент Владимир Путин поручил правительству утвердить программы развития новых регионов.