Зампред Совбеза Медведев: Россия и Запад не разорвали контакт только в сфере космоса

Космос стал той сферой, где Россия и коллективный Запад до сих пор не разорвали контакт, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, на Западе люди прагматичные, естественно, им выгодно поддерживать контакт с Россией в вопросах освоения космоса. При этом пилотируемая космонавтика с использованием российских и западных ракет продолжается, хоть и не без скрипа и проблем, передает РИА «Новости».

Также Медведев призвал коммерциализировать космос в России и превратить каждый пуск в стандартный продукт.

«Невозможно считать, что это только объект государственных инвестиций. Посмотрите, какие успехи у запусков, которые делаются за частные деньги в США, – надо брать с них пример», – сказал он.

Кроме того, зампред Совбеза рассказал, что СССР тратил деньги на космос ради престижа, однако в современных реалиях средства необходимо тратить разумно.

«Советский Союз зачастую тратил деньги на космос ради престижа. Это правда, мы достигли огромных результатов. Сейчас мы себе этого позволить не можем, поэтому средства должны выделяться, но разумно и достаточно», – подчеркнул он.

По словам Медведева, разработки в космической отрасли имеют двойное назначение, к примеру, вместе с разработками ракетоносителей Россия заодно занимается своими стратегическими ядерными силами.

«Это парадокс или явление там, веяние современного периода, когда многие гражданские разработки просачиваются в военную сферу. Не только у нас, но и во всех других странах. Так что космосу – быть», – заметил политик.

Помимо прочего, зампред отметил важность космической миссии для России.

«Космос дал нам не только победы в космосе, реляции в адрес руководства партии и правительства, гордость за Гагарина, Титова, Терешкову, за первый спутник, но и массу новых технологий», – заключил Медведев.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай добавит возможностей российскому космосу.