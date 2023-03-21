Китай добавит надежности российскому космосу

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21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
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Дружба России и Китая вызвала у США шок

США со злостью и завистью отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву Сергей Карпухин/ТАСС
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. В Белом доме сближение двух стран назвали «браком по расчету», а госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Москва в этой связи указала на «зависть, злость и ревность» Запада. Что означает столь негативная реакция американцев на встречу лидеров России и Китая? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как Штаты преследовали Международный уголовный суд

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее. Подробности...

Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Перестанут летать

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    Китай добавит надежности российскому космосу

    Российская спутниковая навигация получит поддержку из КНР
    ГЛОНАСС – это не только космос, но и обширная наземная инфраструктура
    		  
    21 марта 2023, 18:44
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Михаил Котов

    Можно ли отключить жителей России от систем глобальной спутниковой навигации? Как обеспечить успех российских технологий в столь чувствительной сфере? Ответ на этот вопрос дают документы о новых формах практического взаимодействия России и Китая, появляющиеся в ходе визита китайского лидера в Москву.

    Правительство России поручило Роскосмосу совместно с МИД РФ согласовать с Китаем создание подкомиссии по сотрудничеству в области спутниковой навигации. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

    Согласно документу, предлагается укрепить практическое взаимодействие России и Китая в сфере спутниковой навигации, обеспечить совместимость и взаимодополняемость российской ГЛОНАСС и китайской системы Beidou. Зачем это нужно и насколько подобная работа полезна для России?

    Как ни странно, но с момента запуска космических аппаратов для глобального геопозиционирования (в данном случае – российской системы ГЛОНАСС) на Земле работа только начинается. Это только кажется, что в космосе спутники работают самостоятельно, а тем, кто использует группировку, остается расслабиться и лишь получать сигнал. На самом деле наземные службы, отвечающие за функционирование группировки, постоянно работают для того, чтобы координаты определялись максимально точно и быстро.

    Космические аппараты ГЛОНАСС работают на высоте 19 400 километров. При этом орбита космических аппаратов оптимизирована для использования в высоких широтах планеты, то есть там, где в основном и находится территория Российской Федерации. В нормальных условиях (на открытой местности) из любой точки России устройство должно увидеть минимум четыре космических аппарата для определения своих точных координат (три сигнала дают точную триангуляцию, четвертая – контрольная и помогает определить высоту над уровнем моря).

    Как это происходит? Космические аппараты передают сигналы, которые принимает чип внутри вашего смартфона и тем самым позволяет определить его (а соответственно, и ваше) местоположение. Чип замеряет время, за которое добрался сигнал до устройства.

    Зная позиционную точку каждого из космических аппаратов навигационной системы, таким методом можно определить его точное местоположение.

    Проблема в том, что даже на такой большой высоте космические аппараты постепенно, но неумолимо меняют свое местоположение на орбите. Это происходит за счет множества факторов, включая, например, солнечный ветер.

    Изменение относительно окружности орбиты практически незаметно, однако внести свои коррективы в определение местоположения оно может. Поэтому наземные службы каждой из систем спутниковой навигации постоянно работают над определением точных координат каждого спутника и заносят эти изменения.

    Есть два типа информации о нахождении космических аппаратов на орбите – альманах и эфемериды. Альманах содержит параметры орбит всех спутников, и каждый спутник передает альманах для всех космических аппаратов своей группировки. Эти данные действительны несколько месяцев и предназначены для грубого определения того, какие из космических аппаратов находятся над головой пользователя в данный момент. А чтобы поиск спутников и получение информации не приходилось начинать каждый раз заново при постоянном его использовании и при перемещении на считанные метры, существуют так называемые системы горячего старта.

    Кроме того, каждый космический аппарат передает с сигналом пользователю свои и только свои эфемериды – данные, в которых содержатся максимально точные корректировки параметров орбиты для каждого аппарата. Именно они и обеспечивают максимальную точность определения вашего местоположения.

    Наверняка вы замечали, что иногда в первые секунды смартфон определяет местоположение менее точно. Это происходит из-за того, что чип еще не получил эфемериды со спутника, они отправляются пользователям каждые полминуты. Как только чип получит эту информацию и внесет поправки, точность определения координат увеличивается до пары метров. Есть еще вариант получения эфемерид по интернету, так называемся система горячего старта (А-GPS), это общее название для таких систем вне зависимости от группировки.

    То есть работы на Земле немало. И эта работа действительно сильно влияет на удобство использования системы навигации.

    В случае начала работ по сотрудничеству в области спутниковой навигации Россия и Китай начнут обмен информацией об уточнении орбит космических аппаратов. Возможно, стороны начнут создание программ по увеличению точности определения координат. За последние годы Россия уже проводила такую программу самостоятельно – и удалось добиться определенных улучшений. Вместе с Китаем подобная работа будет еще более эффективной. Вероятно, получится еще больше увеличить точность навигации.

    Да, современные чипы используют данные со всех космических аппаратов, которые видит спутник – и американской GPS, и европейской Galileo. Тем не менее точная и бесперебойная работа своей системы – одно из важнейших условий национальной безопасности.

    Летом 2022 года уже раздавались голоса с идеями «отключить» Россию от системы глобальной навигации GPS.

    Сами по себе идеи бредовые, однако общее направление мыслей понятно. В этой ситуации для России критически важно самостоятельно поддерживать работоспособность ГЛОНАСС на максимальном уровне.

    Партнерская работа на равных с Китаем – тоже очень хорошее подспорье в данной истории. Унификация сигналов, совместные испытания систем. К тому же две системы в случае какого-то серьезного противодействия – всегда лучше, чем одна, надежнее.

    Отдельный разговор – работа по расширению взаимодействия в международной программе КОСПАС-САРСАТ, международной спутниковой поисково-спасательной системы. При аварийных ситуациях на судах и самолетах она оповещает о бедствии и местоположении персональных радиобуев, установленных на транспортных средствах. Спутники ГЛОНАСС тоже являются частью этой системы, спасшей уже не один десяток тысяч жизней.

    В любом случае совместная работа – это хорошо. Особенно когда она производится на равных, а в данном виде сотрудничества – это несомненно так.

     
     
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