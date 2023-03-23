СМИ: Грузовые авиаперевозки в России упали до уровня начала 2000-х

Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России

Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах

Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.

«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.

«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.

«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.

Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.

В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.

Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.

Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.

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