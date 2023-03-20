Депутат: Россию встречают в Африке как партнера и друга

Депутат Пискарев рассказал, что объединяет Россию и страны Африки

Россия и страны Африки могут говорить на разных языках, иметь разный цвет кожи, различаться национальными костюмами, но их объединяет дух свободы, стремление к независимости, прокомментировал итоги второго дня форума «Россия – Африка» председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на международной конференции «Россия – Африка» привел слова Нельсона Манделы. Легендарный южноафриканский борец за свободу когда-то заметил: «Ничто не должно свернуть нас с дороги к свободе…» Наш президент неслучайно привел эти слова, они верны сегодня не только для стран Африки, которые долгим и трудным путем шли к обретению независимости и реального суверенитета», – сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне.

По его мнению, сегодня эти слова звучат как девиз и для других государств и народов, живущих на разных континентах, но объединенных стремлением к свободе от диктата США и их союзников, от агрессивных устремлений неоколонизаторов, которые хотят подчинить весь мир своей воле. «Путин стал сегодня идейным лидером свободного мира и всех народов, которые не приемлют навязывания им чуждых ценностей, забвения своей истории и культуры», – сказал Пискарев.

«Мы можем говорить на разных языках, иметь разный цвет кожи, различаться национальными костюмами, но нас объединяет дух свободы, стремление к независимости, уважение друг к другу, готовность к равноправному и уважительному сотрудничеству. А еще нас объединяют давние связи», – подчеркнул он.

По словам Пискарева, в Африке помнят, что Советский Союз и Россия не приходили в Африку как колонизаторы и захватчики, а готовили инженеров, учителей и врачей, строили заводы и плотины, оставив в африканских странах о себе добрую память. «Сегодня Россию вновь встречают в Африке как равноправного партнера и друга, который не подведет и всегда готов протянуть руку помощи в трудную минуту. И безвозмездные поставки зерна и удобрений – лучшее тому подтверждение», – отметил депутат.

«Наша конференция – это еще один шаг к многополярному миру, в основе которого должны быть такие понятия, как свобода, справедливость, взаимоуважение и суверенитет. И возвращаясь к уже процитированной нашим президентом фразе Нельсона Манделы, «мы не должны позволять никому встать у нас на пути», – заключил Пискарев.

Напомним, Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин на парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».