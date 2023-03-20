Путин отметил глобальное значение отношений России и Китая

Путин в своей статье для «Жэньминь жибао» назвал отношения России и Китая краеугольным камнем глобальной стабильности

Российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао».

В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем как региональной, так и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Путин назвал отношения России и Китая образцом гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.

Глава государства выразил уверенность, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.

Как отметил российский лидер, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).

«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».

Накануне Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью о российско-китайские отношениях.