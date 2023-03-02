Путин назвал вопросы образования и наставничества вопросами будущего

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2 марта, четверг  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

Президент Франции ищет империализм не там, где он есть на самом деле imago images/Global Look Press
Французский лидер Эммануэль Макрон отправился с масштабным визитом в ряд африканских стран – уже второй раз за последние полгода. Визит этот происходит на фоне публичных унижений, которым африканцы прямо сейчас подвергают Францию, и под стоны французских политиков о «российском империализме». Происходящее действительно имеет к России прямое отношение. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем. Подробности...

Откроет ли Украина Приднестровский фронт

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киев готов ввести войска в Приднестровье. Однако пока ему мешают внешние силы – и не только Россия. Подробности...

Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

Британия завершила «сосисочную войну»

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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Вы печете блины на Масленицу?
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  • Нет, ем в гостях

  • Не ем блины
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    Главная тема


    Успехи России в Африке заставили Францию нервничать

    новые приоритеты


    Германия представила план «феминистской» внешней политики

    отражение глобального удара


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    «зло под флагом добра»


    Шендерович назвал «ересью» одобрение Лариной атаки дронами ВСУ российской территории

    Видео

    разрыв с Москвой


    США деньгами и угрозами настраивают Среднюю Азию против России

    подготовка к вторжению


    Как Приднестровье готовится к возможной атаке ВСУ

    поддержка Киева


    В элите США созрел раскол по отношению к Украине

    азиатская прописка


    Российский спорт начал глобальный поворот на Восток

    Шоп-туры из ЕС в Россию


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    эффективное оружие


    Тимофей Бордачёв: Вашингтон играет на человеколюбии России

    полезный опыт


    Ирина Алкснис: Россияне еще никогда не смотрели в будущее с таким оптимизмом

    христианское наследие


    Сергей Худиев: Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

    на ваш взгляд


    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?

    Путин назвал вопросы образования и наставничества вопросами будущего

    2 марта 2023, 15:59

    Текст: Елизавета Шишкова

    Вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего, а система образования в стране должна быть суверенной, заявил президент России Владимир Путин в четверг, принимая участие в открытии Года педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС).

    «Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему», – сказал глава государства, подчеркнув, что в России продолжится формирование «суверенной системы образования».

    «Это (суверенность – прим. ВЗГЛЯД) – чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь», – передает его слова ТАСС.

    Президент России Владимир Путин принимает по видеосвязи участие в мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника. Он также пообщается с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

    В ЕС возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний
    Европейские авиаперевозчики пожаловались на китайских коллег из-за разрешения летать над Россией
    		   
    1 марта 2023, 16:36
    Фото: Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Авиаперевозчики из Европы возмутились тем, что компании из Китая имеют право летать над Россией, что сокращает длительность полета.

    О жалобах и недовольствах европейских компаний действиями китайских коллег стало известно изданию Financial Times.

    Автор статьи выяснил, что европейские авиаперевозчики называют происходящее дискриминацией, так как им приходится тратить больше времени и топлива на перелеты из-за невозможности летать над Россией.

    Так, при перелете из Парижа в Сеул нужно прибавлять три часа времени, а китайские компании летают над Россией, получая преимущество, заявил генеральный директор холдинга Air France-KLM Бен Смит.

    Ранее сообщалось, что из-за закрытого неба над Россией европейские компании столкнулись с еще одной проблемой – подорожавшие билеты. 

     

    Коментарии (74)
    Российский боец сумел обезвредить летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой
    Солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него самодельный дрон ВСУ со взрывчаткой
    		   
    1 марта 2023, 18:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные все чаще начали применять кустарные дроны, которые удобны для атаки на хорошо прикрытые позиции, один из таких дронов сумел обезвредить российский солдат, рассказал военнослужащий с позывным Моздок.

    Подобные дроны-камикадзе собираются кустарно, для их изготовления не требуется многого, нужен только пульт. Их стали активно использовать против боевой техники, пояснил собеседник RT.

     

    У таких устройств в качестве детонатора используется так называемый концевик, чаще всего его изготавливают из различных прутьев.

    Моздок рассказал об одном случае, когда солдат смог избежать взрыва такого дрона. Военнослужащий заметил летящий к нему аппарат, он поймал его и оторвал «концевики», чтобы тот не взорвался на нем.

    Такие аппараты не слишком надежны, им может помешать даже сильный ветер, сам взрыв от таких устройств не силен, но «по человеку – это ощутимо», указал Моздок.

    Подобные дроны можно точечно использовать, если какое-то место труднодоступно для проникновения, можно туда направить аппарат и подорвать его. В качестве возможных целей Моздок назвал пулеметное гнездо.

    В начале ноября в СМИ появился ролик с российским военным, на котором тот отбивался от атак украинского дрона. На видео военнослужащий отбросил сброшенные на него гранаты и остался жив.

    Позже удалось установить его личность, им оказался боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он в подробностях рассказал, как ему удалось пережить атаку дрона.

    Коментарии (3)
    Шендерович назвал «ересью» одобрение Лариной атаки дронами ВСУ российской территории
    Шендерович попросил Ларину, пожелавшую москвичам войну под окнами, «перестать говорить ересь»
    		   
    2 марта 2023, 02:20
    Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Журналист Виктор Шендерович (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) раскритиковал журналистку Ксению Ларину (внесена в реестр СМИ-иноагентов) за пожелание москвичам увидеть войну под окнами, а также призвал ее «перестать говорить ересь».

    В своем Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) Ларина написала, что «война близко – дроны ВСУ уже под Москвой, и это очень хорошая новость».

    «Поскольку те «дорогие россияне», которые по-прежнему считают, что войны в их частной жизни никакой нет, что все это далеко и вообще надо жить, работать, а не читать сводки с фронтов, без нас разберутся, – вот эти люди увидят эту войну у себя под окнами», – написала журналистка.

    После этого Ларина получила личное сообщение от подписчицы, которым сама журналистка поделилась у себя на странице.

    «Хотела тихо отписаться – почему-то не получилось, кнопку не нашла.  Извините, что беспокою напоследок. Но вы сейчас и мне, живущей в Москве, пожелали смерти – поэтому прощайте. Удачи напоследок не пожелаю – вы сеете ненависть, которой и так довольно. Конечно, в комментах все будут в восторге – ненависть в такие эпохи всегда востребована. Но я хочу, чтобы вы это прочли, уж простите – вы сеете зло под флагом добра и справедливости», – говорится в сообщении, адресованном Лариной.

    Под этим постом свой комментарий оставил Шендерович.

    «Она права», – написал он про письмо подписчицы Лариной.

    В комментариях у Шендеровича поинтересовались, «что же теперь делать с ее правотой», на что журналист ответил: «Осознать ее наконец – и перестать нести ересь».

    Ранее в Telegram-канале СК России сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (37)
    Врач назвал безопасные ежедневные дозы алкоголя
    Доктор Мясников рассказал о безопасных для здоровья дозах алкоголя каждый день
    		   
    1 марта 2023, 18:50
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    При употреблении алкоголя в малых объемах можно улучшить свое здоровье, но это действует не для всех, поскольку алкоголь – это яд, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

    Исследования ученых показали, что алкоголь может стать как причиной смерти человека, так и уменьшить риски его смерти, заявил Мясников в своем Telegram-канале.

    При этом важна именно безопасная доза алкоголя, она составляет примерно 14 граммов чистого спирта в день, что примерно 45 мл крепкого алкоголя, либо бокал вина в 150 мл, или же кружка пива в 360 мл.

    При этом для ряда категорий людей не может быть безопасной доза алкоголя, предупредил врач. К таким относятся беременные, больные гепатитом, с заболеваниями поджелудочной железы, а также люди с алкоголизмом.

    Есть и ряд людей с ферментом альдегиддегидрогеназа-2 в крови, у них после потребления малых доз алкоголя начинает краснеть и «гореть» лицо, им также противопоказано употребление алкогольных напитков в принципе.

    Коментарии (31)
    ФСБ сообщила об операции против украинских диверсантов в Брянской области
    		   
    2 марта 2023, 12:58
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Силовики проводят мероприятия по уничтожению украинских диверсантов, проникших на территорию Брянской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Операция проводится в приграничном Климовском районе региона силами ФСБ и приданными силами Минобороны. Сообщается, что проникшие в регион украинские диверсанты вооружены, передает РИА «Новости».

    Напомним, в силовых структурах сообщили, что украинские диверсанты атаковали два села в Брянской области – Любечане и Сушаны.

    Коментарии (56)
    Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами в Брянской области
    		   
    2 марта 2023, 12:18
    Фото: Пресс-служба Росгвардии/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Группы украинских диверсантов проникли в два села в Брянской области, сообщили в силовых структурах.

    «Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», – передает слова представителя силовиков ТАСС.

    Диверсанты атаковали два села – Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе.

    По предварительным данным сообщалось, что в заложниках могут находиться до шести человек.

    Однако позже власти Брянской области опровергли данные о взятии заложников украинскими диверсантами в селе Сушаны, сообщает RT

    При этом представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что заложники захвачены, по предварительным данным, в магазине в селе Любечане.

    Между тем девочка, которая пострадала при обстреле Брянской области диверсантами, жива, это подтвердили в правительстве региона. 

    Коментарии (102)
    ВСУ устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске
    		   
    2 марта 2023, 08:23
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Подразделения украинских военных в Артемовске в ДНР приняли друг друга за ВС России и устроили перестрелку, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в западной части города Артемовска неподалеку от детской больницы был зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. При этом в данный момент российских военных в той части города нет, передает ТАСС.

    Ранее украинский боец, находящийся в Артемовске, рассказал, что украинская сторона теряет в городе по одной-две роты за день. Также украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».

    В США тем временем допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.

    Коментарии (12)
    В ДНР назвали процент потерь в боеспособных подразделениях ВСУ под Артемовском
    Советник Пушилина: Подготовленные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов
    		   
    1 марта 2023, 17:24
    Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска (Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ уже потеряли до 70% личного состава, и их вывели на доукомплектование, и если Киев будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это опять будет тероборона, которую отправляют на убой, передает ТАСС.

    Советник врио главы ДНР также отметил грамотную работу российских сил на Артемовском направлении и выразил уверенность, что Артемовск в ближайшее время падет.

    Ранее в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.

    Напомним, украинские военные назвали ситуацию в самом Артемовске «адом».

    Коментарии (26)
    Белорусское ТВ показало исправный российский самолет дальней разведки А-50
    		   
    1 марта 2023, 21:54
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    По белорусскому телевидению продемонстрировали видео с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России.

    В эфире «Беларусь-1» продемонстрировали исправный А-50 российских Воздушно-космических сил, передает ТАСС.

    «Вот вам А-50! Прямо в Мачулищах! Живой и здоровый!» – говорится в анонсе телепрограммы на канале «Беларусь-1».

     

    До этого в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Кремль не комментирует сообщения СМИ об «атаке» на аэродром под Минском.

    Коментарии (24)
    Российских гонщиков на Западе обязали подписывать декларации с осуждением СВО
    Российских гонщиков с двойным гражданством обязали подписывать декларации с осуждением СВО
    		   
    1 марта 2023, 19:37
    Фото: Gr..gory Lenormand/DPPI/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Международная автомобильная федерация (FIA) потребовала от российских и белорусских спортсменов подписывать декларацию с осуждением и дистанцированием от спецоперации на Украине.

    Речь идет о выступлении спортсменов с двойным гражданством и под чужими флагами, передает РИА «Новости».

    Отказавшихся подписывать не будут допускать к участию в международных соревнованиях, сообщили в FIA.

    Напомним, федерация ранее смягчила правила для участия в международных соревнованиях для спортсменов из России и Белоруссии и не требовала подписывать заявления с осуждением.

    Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал это требование. 

    Коментарии (43)
    Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка

    1 марта 2023, 23:20

    Текст: Ольга Иванова

    Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка, который был выставлен на площади Свободы в центре Таллина, сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

    Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию подбитый танк Т-72. Он был установлен на площади Свободы в центре Таллина до 2 марта, после чего его планировали показать в других городах страны. Жители Таллина приносят к танку цветы, но сотрудник охранной фирмы их убирает, сообщает РИА «Новости».

    По данным портала, в городах Раквере, Нарва и Йыхви посчитали, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что демонстрация танка в других городах все еще обсуждается с местными властями.

    Ранее жители Берлина принесли цветы к стоящему перед российским посольством танку Т-52, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.

    Коментарии (6)
    Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области
    Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
    		   
    2 марта 2023, 14:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алёна Задорожная

    Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.

    «Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

    «Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.

    «Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.

    «Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.

    «Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.

    «Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.

    «Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.

    Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.

    В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.

    При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.

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    Коментарии (33)
    Захарова предложила Бербок доказать, что она женщина
    		   
    2 марта 2023, 12:42
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Бербок надо сначала доказать, что она женщина, прежде чем предлагать план феминистской внешней политики ФРГ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала газете ВЗГЛЯД новую программу развития внешней политики Германии.

    «Пусть сначала докажет, что она женщина», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце представили план феминистской внешней политики, пишет Deutsche Welle* (признано в России иностранным агентом).

    Согласно плану, 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты по гендерному равенству, а еще 85% – использовать эту цель в качестве второстепенной. Предполагается, что в рамках изменений также появится «посол по феминистской внешней политике».

    «Мы будем усердно работать, чтобы у нашей внешнеполитической службы было более женское лицо и чтобы увеличить долю женщин на высших постах. Мы также будем более систематически направлять наши финансовые ресурсы на службу феминистической внешней политике», – заявила Бербок.

    В свою очередь Шульце заверила, что страны с высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности. Бербок же добавила, что участие женщин в подписании мирных договоров делает документы «более устойчивыми».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    Россия начала разработку нового вида военных операций для защиты от США
    Генерал РВСН Фазлетдинов заявил, что Москва разрабатывает новый вид операций для защиты от США
    		   
    2 марта 2023, 09:04
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    В России ведется разработка нового вида военных операций с возможностью использования ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в издаваемом Минобороны российском журнале для военачальников «Военная мысль».

    Авторы статьи замкомандующий РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов заявляют, что США планируют уничтожить Россию посредством «стратегической многосферной операции», а именно – ядерным оружием, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что Пентагон предусматривает «поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения».

    В связи с этим в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения воздушных сил: операция стратегических сил сдерживания.

    В статье поясняется, что операция «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».

    По мнению авторов публикации, целями такой операции станут отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, а также подавление американской глобальной системы ПРО для исключения возможности уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции предполагается нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

    При этом военные авторы подчеркивают, что предотвращение начала агрессии со стороны США может быть возможным при убедительной демонстрации, что Москва способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.

    Из статьи следует, что Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для себя ущерба.

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    Эксперт объяснил появление излишков электроэнергии у Украины
    Экономист Лизан: Украина может экспортировать энергию в ЕС только ночью
    		   
    1 марта 2023, 17:44
    Фото: ТАСС/Томко Сергей
    Текст: Дарья Волкова

    Желание Украины экспортировать электроэнергию вызвано образовавшимся профицитом в сложившихся условиях, а не тем, что они обеспечили уже всех граждан энергоресурсами и починили все объекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз.

    «Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру, и, кстати, нам приходится тоже ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках их затопить. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.

    «Вместе с тем, когда закончится половодье или если вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь наблюдаться дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.

    «Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.

    «Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.

    «Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.

    «Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.

    «При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.

    Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.

    Он подчеркнул, что устранить имеющиеся проблемы в работе системы можно будет в течение одной недели, передает РБК. Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране.

    Напомним, удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему испытывает сильный дефицит. По его мнению, восстановить объекты инфраструктуры будет невероятно трудно.

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