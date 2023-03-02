В освобожденном районе ЛНР подвели итоги восстановительной работы за год

В освобожденном год назад Старобельском районе Луганской народной республики начали восстанавливать памятники и обелиски, а также работу органов власти.

Район ЛНР освободили от украинских сил 2 марта 2022 года, руководство сразу же приступило к восстановлению разрушенных прежним режимом памятников и обелисков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За короткий срок удалось восстановить обелиск с «Вечным Огнем», обелиск Комсомольской Славы, постамент с бюстом Владимира Ленина, Мемориал Славы в парке культуры и отдыха.

Свою работу начали органы государственной исполнительной власти: ЗАГС, паспортный стол, МРЭО, ГосБанк ЛНР, почтовые отделения как в самом городе, так и в близлежащих населенных пунктах.

С помощью шефской помощи города-героя Севастополь было восстановлено два детских сада (№ 8 и №11). Были приобретены в полном объеме учебники для школ района. Штат в учреждениях образования и культуры пополнился квалифицированными специалистами.

Также был произведен капитальный ремонт дороги Старобельск-Новопсков, которая долгие годы требовала серьезного основательного ремонта.

Местной больнице в рамках Соглашения о сотрудничестве между Карачаево-Черкесской Республикой и Старобельским районом Луганской народной республики был предоставлен автомобиль скорой помощи, также было передано оборудование для комплектации современного компьютерного класса в одной из школ.