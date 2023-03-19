В Кремле рассказали о строительстве комплекса «Херсонес Таврический»

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил о продолжении финансирования комплекса «Херсонес Таврический»

Строительство историко-архитектурного комплекса «Херсонес Таврический» находится на начальном этапе, финансирование работ будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что это будет огромный комплекс. По его словам, это только начало строительства этого огромного комплекса «Херсонес Таврический». «Начало хорошее, в чем сам убедился президент, и эта работа будет продолжаться. Есть финансирование, есть планы по развитию», – уточнил он, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что в качестве основных мероприятий, призванных обеспечить реализацию указанных задач, концепция развития Херсонеса предполагает проведение крупномасштабной реконструкции и расширения музея-заповедника, реализуемых в несколько этапов.

Первая очередь работ была проведена в 2018 году и включала мероприятия по благоустройству и музеефикации основной территории Херсонесского городища.

В рамках второй очереди работ по созданию проекта в настоящее время реализуются: программа по развитию Херсонеса как паломнического и туристического центра; работа по реставрации Собора святого Владимира; организация постоянных богослужений с паломниками со всей России и из других стран православного мира; новые экскурсионные и паломнические маршруты по территории Херсонеса, и по основным древнехристианским святыням Крыма; премьеры вечерних спектаклей и постановок, в том числе

об истории Херсонеса с древнейших времен до наших дней; дневные и ночные экскурсии, обеспечение их разнообразия форм и направлений; научные конференции, спектакли, кинолектории, фестивали и форумы.

В рамках третьей очереди создания историко-археологического парка силами Минобороны РФ осуществляется строительство на территории прилегающих к музею участков историко-культурного парка нового поколения, включающего в себя основные объекты: музей Античности и Византии, Международный археологический центр, парк реконструкций древнего города времен князя Владимира, музей Крыма и Новороссии, амфитеатр для постановки исторических представлений, музей христианства, паломнический центр, Храм-парк под открытым небом, детский центр «Корсунь» – филиал ФГБОУ «МДЦ «Артек» и детский художественно-эстетический центр.