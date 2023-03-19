Россия намерена создать в Африке лизинговую компанию

В Минпромторге РФ допустили создание лизинговой компании в Африке

Россия планирует создать на территории Африки свою лизинговую компанию, сообщил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков в рамках круглого стола «Законодательный ответ на экономические вызовы» на Международной парламентской конференции «Россия – Африка».

Осьмаков отметил, что будет создана российская лизинговая компания в Африке специализированная. По его словам, сейчас они выбирают место базирования для этой лизинговой компании, потому что есть такая особенность у африканского рынка, там очень много всего берут в лизинг: от самолетов до вендинговых машин, передает ТАСС.

«В настоящий момент эта работа ведется. Опорная компания, скорее всего, будет «Газпромбанк лизинг», и соответствующие мероприятия заложены в плане модификации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – сказал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД Олег Озеров заявил, что Соединенные Штаты, Канада и Евросоюз перед началом второго саммита «Россия – Африка» стремятся вынудить африканские страны разорвать контакты с Москвой.