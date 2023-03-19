Эксперт рассказал об особенностях работы полиции в новых регионах

Подполковник запаса МВД Иванников рассказал о специфике работы полицейских в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях

В новых российских регионах полиции прежде всего приходится бороться с организованной преступностью и торговлей оружием, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. По его мнению, специфика работы в новых регионах России требует от полицейских еще большей самоотдачи.

«С вхождением в состав России новых регионов на этих территориях необходимо увеличить штатную численность сотрудников внутренних дел до тех показателей, при которых можно будет говорить о системном исполнении своих служебных обязанностей», – считает Олег Иванников, подполковник запаса МВД, кандидат исторических наук.

Основная задача полиции на новых территориях – это декриминализация, борьба с организованной преступностью и торговлей оружием, преступлениями общеуголовной направленности. «На новых территориях России полиция должна пресекать все противоправные действия, которые мешают гражданам выполнять свои общечеловеческие жизненные цели», – считает собеседник.

По его словам, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области уже стали полноценными российскими регионами, поэтому полиция использует те же самые методы работы, что и на остальной территории России, прежде всего следует выполнять в полном объеме существующие системные требования. После введения военного положения в новых субъектах правоохранительные органы усилили охрану общественного порядка, увеличили плотность нарядов и активизировали досмотр транспортных средств.

«Эти методы проверены и оправданы. В некоторых случаях они – в хорошем смысле этого слова – забюрократизированы. Нужно не изобретать велосипед, а использовать существующие навыки и возможности, которые есть у российских правоохранительных органов. Необходимо уделять больше внимания цифровизации, безопасности систем передачи информации, чего пока еще нет в новых регионах. Нужно использовать все федеральные законы по закупкам для вновь создаваемых органов внутренних дел», – уверен Иванников.

Прием на службу в территориальные органы МВД России на новых территориях осуществляется в упрощенном порядке. Уже несколько месяцев ведется работа по формированию постоянных органов внутренних дел: в Донецкой и Луганской народных республиках они будут иметь статус министерств, а в Запорожской и Херсонской областях – главных управлений МВД. Также планируется создать около 100 органов районного звена.

Как говорят сами сотрудники полиции, специфика работы в новых регионах России заключается в том, что помимо раскрытия убийств, краж и грабежей полицейские противодействуют диверсиям, занимаются поимкой террористов, а также ищут тайники с оружием. Помимо этого, как сообщает РИА «Новости», правоохранители обеспечивали порядок при эвакуации местных жителей. К концу прошлого года полицейские задержали 20 диверсантов, сотрудников украинской разведки и пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Осенью прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нужно набрать 42 тыс. полицейских. По его словам, всего в органах внутренних дел на территории новых субъектов РФ будут работать 52 тыс. сотрудников, около 2 тыс. человек туда планируется направить из «старых» регионов.

В начале марта полицейские обнаружили на территории заброшенной птицефермы в Чаплинском районе Херсонской области крупный арсенал с сотнями ящиков различных боеприпасов. Всего там хранились десятки тысяч единиц вооружения. Среди них боеприпасы для гаубиц, систем залпового огня «Град», танков, крупнокалиберного стрелкового оружия, а также гранаты, ящики с порохом и патронами.

В феврале в городе Амвросиевке на территории ДНР сотрудники полиции помогли в срочном оформлении российских паспортов для воспитанников школы-интерната. С просьбой о содействии в оформлении документов к полицейским обратилось руководство школы-интерната.

В том же месяце полицейские обнаружили и уничтожили в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка в Херсонской области крупный тайник с боеприпасами, в том числе артиллерийский порох, взрыватели и более 200 крупнокалиберных снарядов. По предварительной версии, схрон предназначался для совершения диверсий.