Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

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18 марта, суббота | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
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Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Китай на ней должен определиться со своей ролью в украинском, а точнее российско-американском конфликте. Реальной, а не номинальной ролью.
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17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев.
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Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО
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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников специальной военной операции на Украине, включая добровольцев.
Максимальное наказание за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и за распространение фейков о них составит 15 лет лишения свободы, также придется выплатить штраф в размере до 5 млн рублей.
Изменился срок уголовной ответственности за дискредитацию ВС России за рубежом. Теперь ответственность распространяется на все публичные действия, касающиеся всех участников СВО, передает РИА «Новости».
Речь идет и о добровольцах, и о профессиональных военных, задействованных в спецоперации. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.
Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца»
Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»
После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова.
Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала.
ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.
Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.
Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, сообщает ТАСС.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.
Напомним, решения МУС не имеют для России никакого значения, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Глава ДНР Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске (украинское название – Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Также он добавил, что пресечены попытки вывода нескольких взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, ситуация планомерно продвигается к полному освобождению Артемовска, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Telegraph рассказала об использовании ВСУ пулеметов «Максим»
Telegraph сообщила об использовании ВСУ на Артемовском направлении пулеметов «Максим»
Вооруженные силы Украины в районе Артемовска (Бахмута) вынуждены использовать пулеметы «Максим», так как испытывают нехватку современного оружия, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph, украинские военные «в бункерах стреляют из пулеметов «Максим». Отмечается, что эти пулеметы «в большей степени ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной». Издание поясняет, что ВСУ сталкиваются с «нехваткой современного оружия». При этом газета публикует заявление украинского военного, который назвал пулеметы «Максим» «грозным оружием». Он сообщил, что неоднократно видел их на стационарных позициях, передает РИА «Новости».
Напомним, российские силы держат под контролем до 70% территории Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и продвигаются вглубь промзоны.
Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины
В результате взрыва в Днепропетровской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры
Взрывы произошли в Днепре (Днепропетровске) и Новомосковске в Днепропетровской области Украины, поврежден объект критической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ.
В Днепре произошло несколько взрывов, передает ТАСС.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что серьезно поврежден объект критической инфраструктуры в Новомосковске, передает РИА «Новости».
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Новомосковске начался пожар.
Воздушная тревога была объявлена столичном регионе, Киеве, в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях Украины. Позднее в восточных и центральных областях был объявлен отбой воздушной тревоги.
В среду взрывы произошли в Харькове.
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных
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Ударами авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречного, Берестового Харьковской области и Артемовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили более 40 военнослужащих, бронемашина, а также склад боеприпасов 113-й бригады терробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе активных действий подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Ямполовки и Тернов Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30.
Активными действиями подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении в районах пунктов Петровское, Семеновка и Тоненькое ДНР за прошедшие сутки уничтожены до 135 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-30 и склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ недалеко от Угледара и Новомихайловки ДНР. Потери противника на этих направлениях составили до 65 военнослужащих, две бронемашины и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 военнослужащих, две бронемашины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и самоходная артустановка «Акация», сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 82 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Под Мирным Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
В районе Редкодуба ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и тактическая ракета «Точка-У».
За последние сутки уничтожены 14 украинских беспилотников в районах пунктов Голая Пристань, Корсунка Херсонской области, Рубежное ЛНР, Ольшана и Котляровка Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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Российские морпехи ворвались в окопы боевиков ВСУ
Российские морпехи ворвались в окопы и ликвидировали боевиков ВСУ
Морпехи Тихоокеанского флота проникли в окопы бойцов ВСУ под Угледаром, опубликованы видеокадры последствий штурма.
В Telegram-канале «Русская весна» отмечается, что ликвидация противника была снята сразу же после штурма опорного пункта в лесополосе под Угледаром.
В сообщении уточняется, что российские морпехи продолжают успешно штурмовать позиции противника на Южно-Донецком направлении.
Власти Словакии одобрили передачу самолетов МиГ-29 Украине
Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 и систем ПВО Украине
Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине, сообщил и. о. премьера страны Эдуард Хегер.
Глава кабмина страны заявил, что правительство Словакии единодушно решило одобрить международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.
Ранее словацкие СМИ сообщали о том, что в республике 11 истребителей МиГ-29.
Напомним, Польша также пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран.
В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% территории Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские силы контролируют до 70% территории Артемовска
Российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».
Он уточнил, что российские силы сейчас контролируют порядка 60%, может быть даже более – до 70% самого города, передает ТАСС.
По словам Гагина, ВСУ сосредоточили в расположенном в 11 км к западу от Артемовска городе Часовом Яре «достаточно серьезную группировку», подразделения которой пытались прорваться в Артемовск, но эта попытка была отбита.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске.
Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.
Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов.
«За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
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