Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников специальной военной операции на Украине, включая добровольцев.

Максимальное наказание за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и за распространение фейков о них составит 15 лет лишения свободы, также придется выплатить штраф в размере до 5 млн рублей.

Изменился срок уголовной ответственности за дискредитацию ВС России за рубежом. Теперь ответственность распространяется на все публичные действия, касающиеся всех участников СВО, передает РИА «Новости».

Речь идет и о добровольцах, и о профессиональных военных, задействованных в спецоперации. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.