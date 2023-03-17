Авиаэксперт предложил способ обойти запрет США заправлять российские самолеты в Турции Росавиация: Рейсы авиакомпаний РФ будут обеспечены наземным обслуживанием в аэропортах Турции 17 марта 2023, 18:01 Текст: Кристина Цыцура

Рейсы авиакомпаний России в 2023 году будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям, сообщили в Росавиации. Консультации для развития воздушного сообщения между странами провели замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек в Анкаре, передает ТАСС. Из сообщения следует, что стороны выразили заинтересованность в развитии воздушного пространства, учитывая сотрудничество в областях экономики, транспорта и туризма. Рейсы авиакомпаний России в сезоне ИАТА «Лето 2023» будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по прежним коммерческим договоренностям. Ранее газете ВЗГЛЯД возможный запрет Турции на заправку российских самолетов производства США прокомментировал эксперт. Анкара прокомментировала возможность открытия проливов для ВМС США Министр обороны Турции Акар о возможности открытия проливов для ВМС США: Стремимся найти решение с партнерами из США 16 марта 2023, 00:59 Текст: Антон Никитин

Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. В ответ на вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных кораблей в Черное море, Акар сообщил, что министерства иностранных дел и обороны Турции продолжают работу, взаимодействуя также с администрацией президента, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. По словам чиновника, Анкара стремится найти с партнерами из США «разумное и логичное» решение и выступает за мирный выход из ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu. Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника. Турция запретила заправку российских самолетов производства США AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии

Фото: Altan Gocher/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber. По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант». Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях. Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию. На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов. Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 На средиземноморском побережье Турции произошло землетрясение Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Турции землетрясение магнитудой 4,6 16 марта 2023, 23:55 Текст: Антон Никитин

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-западу от города Мерсин с населением около 537 тыс. человек, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС. Ранее число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции с начала февраля превысило 48 тыс. человек. Авиаэксперт предложил способ обойти запрет США заправлять российские самолеты в Турции Авиаэксперт Гусаров: Российским авиаперевозчикам для полетов в Турцию придется заменить самолеты Boeing на Airbus

Фото: Cергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Российским авиакомпаниям придется сменить Boeing на Airbus в пользу турецкой стороны, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя возможный запрет Турции на заправку российских самолетов производства США. Турецкие СМИ сообщают, что власти страны приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Уточняется, что запрет касается частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию. «Такое вполне может быть с учетом того, что США очень сильно давят на Турцию и грозят санкциями. Проблема в том, что Соединенные Штаты основывают свои требования на так называемом черном списке, который они сами для себя пишут на основании того, что самолеты (Boeing) произведены в США», – говорит Гусаров. Он поясняет, что американские производители считают, что имеют право регулировать использование своих самолетов, несмотря на то, что они уже куплены. То есть существует некий экспортный контроль: они оставляют за собой право регулировать использование уже купленной техники. «Если это действительно будет так, то пути решения таковы, что российским авиаперевозчикам придется заменять Boeing на самолеты Airbus, в которых американских комплектующих менее 20–25%, и можно будет летать. А Boeing придется переставить на другие направления. Все так или иначе можно будет решить, без полетов в Турцию не останемся», – заключил авиаэксперт. Ранее в Минтрансе России заявили, что отечественные авиакомпании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме. Никаких проблем с наземным обслуживанием, в том числе заправкой, не наблюдается. Позже в ведомстве сообщили, что Россия и Турция ведут консультации по данным вопросам. Новости СМИ2 Посол России в Турции подтвердил ужесточение правил транзита грузов в РФ

Фото: Ron Sachs - CNP/picture alliance/Consolidated/picture alliance/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Российские и турецкие компании столкнулись с проблемой – были ужесточены правила транзита грузов в Россию, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. По его словам, сейчас торгово-экономические ведомства стран работают над этим вопросом, передает ТАСС. Так он прокомментировал сообщение о том, что Турция якобы остановила транзит санкционных грузов через свою территорию в Россию. Ранее сообщалось, что Анкара резко прекратила транзит товаров в Россию, на которые наложены санкции США и Евросоюза. Политолог сообщил о невозможности прохода американских военных кораблей в Черное море Политолог заявил о невозможности прохода американских военных судов в Черное море 16 марта 2023, 21:29 Текст: Юрий Зайнашев

Профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, напомнил газете ВЗГЛЯД, что конвенция Монтрё однозначно запрещает в данном случае пропускать американские военные суда. «Американцы в Черном море будут действовать против интересов не только России, но и Турции. Ведь Черное море – единственное, где нет постоянных американских военно-морских сил, и это очень важно для безопасности нашего региона. Если они однажды войдут туда и бросят якорь на постоянной основе, это станет продолжением общей конфронтации США и Турции, попытка взять нашу страну в клещи. На мой взгляд, судьбу конфликтов в Черном море должны решать сами черноморские страны, без участия посторонних», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД. Перинчек не исключил, что Вашингтон пойдет на хитрость и попросит пропустить через проливы не боевые, а гражданские суда, предназначенные для подъема обломков, а позднее, уже в открытом море на эти суда могут высадиться нужные военные специалисты. «Нашим властям надо будет контролировать, для какой цели эти специфические суда – например, краны – направляются через Босфор в сторону Крыма. Если есть подозрения, что эти суда будут участвовать в каких-то провокациях против России, то им тоже надо будет запретить проход», – уверен Перинчек. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. Статья 19 договора 1936 года, известного как конвенция Монтрё, разрешает Турции временно закрывать проливы Дарданеллы и Босфор для любых боевых кораблей, если где-нибудь на берегах Черного моря вспыхивает вооруженный конфликт. Новости СМИ2 В АТОР оценили необходимость пересмотра полетов из России в Турцию АТОР: Российские туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию 17 марта 2023, 03:57 Текст: Антон Никитин

Российские туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию, однако турбулентность на рынке может негативно сказаться на интересе россиян к летним турам в эту страну, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В АТОР сообщили, что работающие по Турции туроператоры пока не пересматривают свои полетные программы на лето в эту страну, передает ТАСС. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что если решение о запрете заправки и технического обслуживания российских самолетов американского производства властями Турции и правда официально принято, то оно, по большей части, может повлиять на регулярные рейсы в Стамбул из регионов, но не на летние чартеры. По мнению экспертов, исходя из опубликованного турецким изданием AirportHaber списка самолетов, туроператорскую перевозку возможный запрет затрагивает в наименьшей степени. Вместе с этим в АТОР отметили, что решение властей Турции может негативно сказаться на авиационном взаимодействии двух стран, поскольку на предстоящий летний сезон квота для выполнения полетов между Россией и Турцией была значительно увеличена по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в Ассоциации туроператоров России считают, что турбулентность на рынке может негативно сказаться на глубине бронирований и интересе россиян к летним турам в Турцию. Ранее турецкое профильное издание AirportHaber сообщило, что власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Турецкая оппозиция пообещала напомнить Москве о членстве в НАТО 17 марта 2023, 12:36 Текст: Елизавета Шишкова

Турция, если на предстоящих выборах президента победит оппозиция, напомнит России о своем членстве в НАТО, заявил советник кандидат от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез газете Yeni Safak. По его словам, Анкара будет стремиться в переговорах с Россией к равноправным отношениям. «Мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО», – приводит его слова RT. Чевикез добавил, что Турция продолжит выступать в качестве посредника между Россией и Украиной. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что рейтинг президента Турции Реджепа Эрдогана низок, и пока он проигрывает единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в случае победы переориентирует Турцию на США. Новости СМИ2 Ниинисте назвал срок одобрения Эрдоганом заявки Финляндии в НАТО Ниинисте заявил, что Эрдоган сообщит об одобрении заявки Финляндии на членство в НАТО в пятницу 15 марта 2023, 20:45 Текст: Кристина Цыцура

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ожидает от своего турецкого коллеги Тайипа Эрдогана заявления по поводу вступления страны в НАТО. Как считает Ниинисте, Эрдоган сообщит об этом в пятницу в ходе встречи в Анкаре, передает ТАСС. По словам финского политика, когда турецкий президент принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, то он назначил встречу с властями принимаемой в НАТО страны. «Конечно, я принял приглашение и поеду принимать его волеизъявление», – написал Ниинисте в социальных сетях. Визит политика в Анкару запланирован на пятницу. Ранее сообщалось, что Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО без Швеции. Стали известны сроки одобрения Турцией заявки Финляндии на членство в НАТО Reuters: Турция может одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО до выборов 14 мая 15 марта 2023, 13:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Турция может перед назначенными на 14 мая выборами в стране одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции, передает Reuters со ссылкой на двух турецких чиновников. Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО, отдельно от заявки Швеции, в преддверии выборов, которые состояться 14 мая, передает РИА «Новости». По данным турецких чиновников, парламент страны, вероятнее всего, ратифицирует членство Финляндии в НАТО до того, как завершит сессию в середине апреля. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что Финляндия и Швеция исполнили все условия Турции и должны вступить в военный блок к осени. Новости СМИ2 Министр обороны Турции заявил о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней 15 марта 2023, 14:36 Текст: Кристина Цыцура

Представители Турции сейчас ведут переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. По его словам, продолжать реализацию этих договоренностей важно, поэтому налажены контакты по этому вопросу с Москвой и Киевом. Министр добавил, что стороны сейчас изучают это предложение, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ. Ранее сообщалось, что зерновую сделку продлили на 60 дней, срок первых договоренностей истекает 18 марта. Из-за наводнений в провинциях Турции погибли пять человек Из-за наводнений в провинциях Турции погибли пять человек, есть пропавшие без вести 15 марта 2023, 13:35 Текст: Александра Юдина

В турецких провинциях Шанлыурфа и Адыяман в результате наводнений погибли пять человек, есть информация о без вести пропавших, сообщает телеканал Tvnet. Наводнения в провинциях Турции начались из-за проливных дождей, затоплена больница, приостановлены занятия в школах, погибли пять человек, передает РИА «Новости». На некоторых улицах спасателям приходится нырять с аквалангами, чтобы найти выживших, передает RT. Мэр муниципалитета Шанлыурфы Зейнель Абидин Беязгюль сообщил, что подключившийся есть неподтвержденная информация о без вести пропавших. По данным телеканала Haberturk, в провинции Шанлыурфу затоплены возделанные поля, многие дома и рабочие места. При этом местные власти предупредили, что дожди продолжатся завтра. Губернатор провинции Салих Айхан заявил, что из реанимации затопленной Учебно-исследовательской больницы Эйюбия переместили людей в другие больницы. «В настоящее время ведется очистка подвалов. У нас там было 25 пациентов, на данный момент нет никакого негатива», – уверяет он. В начале марта из-за обрушившихся на острова Риау в Индонезии проливных дождей и оползней 11 человек погибли и около 50 пропали без вести. В конце февраля аномальные осадки в прибрежной зоне бразильского штата Сан-Паулу вызвали разрушительные наводнения и оползни – 338 остались без крова. Новости СМИ2 Минтранс разъяснил ситуацию с авиасообщением в Турцию Минтранс: Рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме 17 марта 2023, 11:52 Текст: Вера Басилая

Россия и Турция ведут консультации по вопросам заправки российских самолетов в аэропортах республики, рейсы выполняются в штатном режиме, сообщили в Министерстве транспорта России. В Минтрансе сообщили, что проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов, проблем с наземным обслуживанием для российских бортов нет. При этом рейсы в Турции отправляются в штатном режиме, говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее турецкое профильное издание AirportHaber заявило, что власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Между тем, в АТОР российские туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию, однако турбулентность на рынке может негативно сказаться на интересе россиян к летним турам в эту страну. Власти Турции подсчитали материальный ущерб от землетрясений Власти Турции оценили материальный ущерб от землетрясений в 2 трлн лир 17 марта 2023, 14:39 Текст: Кристина Цыцура

Материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составил 2 трлн турецких лир (около 150,2 млрд долларов), заявили в минфине и казначействе страны. Урон оценен в 150 млрд 280 млн долларов, что в шесть раз больше, чем ущерб, причиненный землетрясением в районе Мраморного моря в 1999 году. Полученная цифра соответствует 9% ожидаемого нацдохода на 2023 год, приводит сообщение минфина Турции гостелеканал TRT Haber, передает РИА «Новости». Напомним, на юго-востоке страны 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов. Также мощные подземные толчки ощущались в Сирии. В результате природной катастрофы погибли более 49 тыс. человек. Новости СМИ2 В Кремле оценили миротворческую деятельность Эрдогана В Кремле высоко оценили миротворческую деятельность Эрдогана 17 марта 2023, 14:49 Текст: Ольга Иванова

Москва очень ценит миротворческую деятельность и посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Высокую оценку миротворческим усилиям Эрдогана Песков дал в ответ на просьбу прокомментировать предложение экс-президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова о выдвижении турецкого лидера на Нобелевскую премию мира, сообщает ТАСС. Ранее Эрдоган во время телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию ситуации на Украине.