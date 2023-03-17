Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты ВС России

Эксперт объяснил поддержку Асадом исторической принадлежности России новых регионов

Политолог Ткаченко: Заговорив об исторической принадлежности новых регионов России, Асад укрепил партнерство с Москвой

Президент Сирии полностью разделяет нарратив Москвы и по поводу СВО, и в плане исторических регионов. Тем самым он создает прочный фундамент для развития партнерских отношений в будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом.

«Для Сирии Россия является одним из важнейших партнеров и союзников. Именно поэтому Асад использует риторику, полностью отвечающую интересам Москвы. Заявления сирийского президента позволяют нам считать, что между Москвой и Дамаском планируется устойчивое и долгосрочное сотрудничество», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Асад демонстрирует уважение к Конституции РФ, согласно которой новые регионы, расположенные на наших исторических территориях, являются неотъемлемой частью государства. Более того, он намеренно акцентирует внимание на том, что разделяет мировоззрение Москвы по данному вопросу. Президент Асад открыто говорит, что четыре региона формировались русскими людьми», – подчеркивает эксперт.

«Это хороший и продуманный шаг со стороны Сирии. В этом контексте стоит рассматривать и инициативу Асада по увеличению военного присутствия РФ в Сирии. Все прекрасно понимают, что в настоящий момент перед Москвой стоят более важные военные задачи. Тем не менее о будущем думать надо уже сейчас», – считает собеседник.

«Не исключаю, что со временем мы исполним просьбу Асада. Ресурсы для этого имеются, а текущая встреча двух лидеров внесла ясность в то, что российско-сирийские отношения базируются на надежном фундаменте. Главное – это общее понимание необходимости развития сотрудничества», – резюмирует Ткаченко.

Переговоры Владимира Путина и Башара Асада состоялись в среду в Кремле. На них лидер Сирии подтвердил свое решение о поддержке военной спецоперации России «против неонацистов и старых нацистов». «Наша позиция исходит из того, что мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к какому-то большому грохоту», – приводятся его слова на сайте президента России.

Башар Асад также признал новые границы РФ, отметив глубокие корни решения о присоединении регионов. «Это российские территории, и даже если бы не случилось конфликта, это исторически российские территории», – заявил сирийский лидер в интервью РИА «Новости».

Нынешние события в мире Асад описал как третью мировую войну, которую руками Владимира Зеленского через армию нацистов развязал Запад. Он также указал, что сегодняшние террористы – это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах.

Кроме того, Асад сообщил, что желание РФ увеличить количество военных баз в Сирии будет только приветствоваться, а российское присутствие в стране не должно быть временным. Он также анонсировал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве с Москвой, которое будет включать реализацию ряда стратегически важных проектов.

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