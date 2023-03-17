СМИ: Турция запретила заправку российских самолетов производства США Японский профессор назвал позволившую уменьшить влияние санкций особенность россиян Японский профессор Хаттори отметил позволившую обойти санкции гениальность россиян 17 марта 2023, 08:45 Текст: Вера Басилая

Западные санкции не привели к ухудшению жизни россиян, поскольку они гениально умеют находить выход из сложных ситуаций, заявил профессор Центра славяно-евразийских исследований японского Университета Хоккайдо Мититака Хаттори. В статье для японского интернет-портала Wedge, он сослался на высказывание работающей в Росси японской журналистки Асуки Токуямы, которая «шокировала» заявлением, что «россияне гениальны в выходе из сложных ситуаций». Хаттори вынужденно согласился с мнением журналистки, отметив, что «он и раньше примерно так думал», и словам Токуямы, отлично знающей россиян, он доверяет, передает ТАСС. Японский профессор подчеркнул, что, страны Запада, когда вводили санкции, «в глубине души надеялись на рост уровеня оппозиционных настроений в России», но россияне оказались не столь ограничены в возможностях. Он отметил, что некоторые сервисы стали недоступны для России, но были найдены собственные решения, потому что россияне – гении по выходу из сложных ситуаций. Ранее президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». Также Владимир Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост. Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост. NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний 16 марта 2023, 04:57 Текст: Антон Никитин

Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи. В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС. Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian. Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок. Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований. Новости СМИ2 Названы риски при введении потолка цен на саудовскую нефть Экономист Юшков: Если против Саудовской Аравии введут потолок цен на нефть, стоимость барреля взлетит до 200 долларов

Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Эр-Рияд может сократить нормы добычи нефти. Это нанесет ущерб как США, так и ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил экономист Игорь Юшков. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна не будет продавать нефть государствам, которые поддержат лимит цен в отношении Эр-Рияда, если таковой будет введен. «В интервью министр энергетики Саудовской Аравии достаточно четко высказался о введении в США закона NOPEC. По его мнению, Вашингтон пытается вмешиваться в рыночные процессы, что может повлечь за собой дополнительные факторы нестабильности», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. «С одной стороны, Китай увеличивает объемы потребления нефти. С другой – западные страны судорожно борются с инфляцией, поднимая ставки центральных банков. Подобные действия приводят к удорожанию кредитования, что замедляет спрос на энергоресурсы», – отмечает эксперт. «В текущей ситуации ОПЕК+ не планирует поднимать квоты на добычу нефти. Нынешние нормы сохранятся минимум до конца 2023 года. Собственно, обстановка в мире и без того нестабильная, а США неожиданно озадачились введением закона NOPEC. Вывод министра энергетики Саудовской Аравии о том, что определенности это не прибавит, вполне логичен», – акцентирует собеседник. «Более того, он подчеркнул, что не только текущая инициатива Штатов может повлиять на международный рынок нефти. Введенный Западом потолок цен на российские энергоресурсы также отрицательно сказывается на глобальной торговле. Министр резонно заявил, что Эр-Рияд перестал бы организовывать поставки тем странам, которые бы поддержали подобные ограничения в отношении Саудовской Аравии», – подчеркивает Юшков. «Вполне вероятно, что эта тема неоднократно поднималась на заседаниях ОПЕК+. Думаю, Россия пыталась донести до остальных участников организации, что в будущем потолок цен может коснуться и других экспортеров нефти. Иными словами, Запад решил опробовать на Москве «антиопековский» инструмент», – рассуждает эксперт. «Между тем организация не раз доказывала собственную эффективность. ОПЕК+ долгое время достаточно искусно удерживала баланс на рынке энергоресурсов. США же не устраивают высокие цены на нефть, из-за чего Вашингтону и приходится изобретать неординарные меры давления», – считает собеседник. «В ответ Эр-Рияд пытается сыграть на опережение, уведомляя Запад, что подобные меры неприемлемы. И делается это еще до того, как они официально введены. Грубо говоря, все его интервью можно свести к фразе «к нам лучше не лезть», – отмечает Юшков. «На этом фоне Россия обошла Саудовскую Аравию по экспорту энергоресурсов в Индию. Конечно, им приходится перенаправлять поставки в страны ЕС. Однако это дает неплохой инструмент давления: если Вашингтон решится на введение потолка цен, то Эр-Рияд может сократить отправку нефти в США и Евросоюз. Это станет большим ударом для Запада», – подчеркивает эксперт. «Сокращение общего уровня добычи ресурсов способно вылиться в большой энергетический кризис, сравнимый с ситуацией 1973 года. В таком случае выпадут около 4-5 млн баррелей в сутки. Найти замену такому объему будет непросто. Особенно на фоне того, что у России закупать сырье Европа уже не станет», – уточняет собеседник. «В результате подобных ответных мер Эр-Рияда цены на нефть могут взлететь до 200 долларов за баррель. Сформируется невероятный дефицит, который навредит всем потенциальным «организаторам» потолка цен: странам G7 и Евросоюза», – резюмирует Юшков. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд пригрозил, что если на экспорт нефти Эр-Рияда будет введен потолок цен, то государство не будет продавать энергоресурсы поддержавшим ограничения странам, пишет Energy Intelligence. Министр также выразил обеспокоенность складывающимися рисками на рынке нефти. По его мнению, они связаны с неопределенностью в мировой экономике, которая создается американским антикартельным законопроектом NOPEC. В связи с этим он назвал реализацию согласованного в октябре прошлого года соглашения о сокращении добычи нефти единственно возможным курсом действий для ОПЕК+. Напомним, 5 февраля вступили в силу топливные санкции ряда стран против поставок из России. Так, Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов РФ. Также страны ЕС и «Большой семерки» установили на них потолок цен. В начале марта в США заявили о планах G7 пересмотреть ограничения стоимости на российские энергоресурсы. В ответ на это решение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает установленный потолок цен на нефть. Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенные ограничения. Они будет действовать до 1 июля 2023 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Independent оценила влияние санкций на жизнь россиян Independent указала на отсутствие существенных изменений в жизни россиян из-за санкций 15 марта 2023, 07:59 Текст: Антон Антонов

Санкции Запада не привели к массовой безработице в России, падению рубля или очередям перед разорившимися банками; жизнь простых россиян почти не изменилась, пишут СМИ. Как отмечает Independent, в супермаркетах также не наблюдается значительных изменений – международные бренды доступны, а место ушедших «занимают местные аналоги». Журналист издания поговорил с россиянами, которые заявили ему, что не ощущают заметных изменений, разве что немного выросли цены. По их словам, России доводилось переживать более тяжелые времена, передает РИА «Новости». Independent пишет, что часть иностранных компаний (McDonald’s, Starbucks) оказались поглощены местным бизнесом. При этом iPhone 14 можно купить «примерно по той же цене, что и в Европе», хотя Apple прекратила продажу продукции в России. Продукцию IKEA распродают через «Яндекс», пиво Budweiser и Leffe производится местным партнером ушедшей ABInBev, также доступна произведенная в Польше «Кока-кола», говорится в материале. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций страна оказалась сильнее, чем сама ожидала, поскольку не была «полуколонией» Запада. Новости СМИ2 Зерновую сделку продлили на 60 дней Замглавы МИД Грушко: Зерновая сделка продлена на 60 дней

Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко. «Действительно, сделка продлена», – приводит его слова ТАСС. Грушко уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер. По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для России важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки. Причем речь, как отметил Грушко, идет не только о самой возможности перевозки и доступе российских кораблей в порты иностранных государств, но и о страховке и «необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране». Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники, уточнил он. Зерновая сделка будет продлеваться на тех условиях, которые были определены ранее, также сообщил Грушко. Россия, по его словам, намерена упорно работать и «заставлять партнеров» выполнить взятые на себя обязательства. Дипломат добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из РФ идет, но медленно. Создаются искусственные препятствия, проволочки, констатировал он. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней. Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста 16 марта 2023, 11:33 Текст: Вера Басилая

В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau. Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота. В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро. Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году. Новости СМИ2 Кремль отреагировал на призывы к Сербии ввести санкции против России Песков: Россия ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Запад оказывает беспрецедентное давление на Сербию, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям, и Москва высоко ценит позицию Белграда, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, на многие страны, и в особенности на Сербию, оказывается беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление, и Россия высоко ценит позицию, которую Сербия до сих пор занимала, передает РИА «Новости». «Понимаем, что условия меняются», – сказал Песков, выразив надежду на то, что самые острые вопросы Москва и Белград будут решать в рамках двустороннего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами. Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал к санкциям против России, заявив, что за отказ от ограничительных мер республика платит «высокую цену». Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на странность в позиции Басты: давление на Сербию оказывают США, а выступить он призывает против России. По ее словам, политику следовало бы «решительно высказаться против давления» на Сербию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад нашел слабое звено среди российских сторонников. СМИ: Турция запретила заправку российских самолетов производства США AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии

Фото: Altan Gocher/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber. По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант». Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях. Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию. На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов. Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства. Новости СМИ2 В Кремле заявили о «глухой стене» Запада по зерновой сделке Песков: Пробить глухую стену Запада по зерновой сделке не вышло 14 марта 2023, 14:07 Текст: Антон Никитин

Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были, передает ТАСС. Представитель Кремля сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. По его словам, с тем, что вторая часть сделки должна быть выполнена, согласны все, и в России – с учетом той доброй воли, которую демонстрирует российская сторона, – надеются, что это будет реализовано. Напомним, зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена еще на 60 дней. Как сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. Группа из трех стран призвала снизить потолок цен на российскую нефть Bloomberg: Эстония, Литва и Польша потребовали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара 15 марта 2023, 12:46 Текст: Антон Никитин

Эстония, Литва и Польша выступили за снижение установленного в декабре прошлого года потолка цен на российскую нефть, сообщают западные СМИ. Источники Bloomberg сообщают, что эти страны просят установить на уровне 5% ниже рыночных цен. Речь идет о снижении с отметки в 60 долларов до 51,45 доллара за баррель, передает ТАСС. Ожидается, что обсуждение этого предложениями представителями стран Европейского союза начнется 15 марта. Власти США ранее сообщали, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть. Новости СМИ2 В Росатоме задумались об ответе на санкции против организаций атомной отрасли Лихачев: Росатом думает об ответных мерах на санкции против организаций атомной отрасли 14 марта 2023, 14:20 Текст: Антон Никитин

В Росатоме понимают, что санкционное давление в отношении России будет только расти, и думает об ответных мерах, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Лихачев, выступая на Дне информирования 14 марта в ТРИНИТИ, заявил, что смысл и характер всех этих рестрикций понятен: отрезать наиболее перспективные, технологичные и продвинутые сектора российской экономики от международного сотрудничества. Его слова приводятся в Telegram-канале «Страна Росатом». Он подчеркнул, что Росатом никому не позволит получать конкурентные преимущества, используя нелегитимные, нечестные политические рычаги. Лихачев отметил, что это никак не повлияет на поставленные госкорпорацией цели. Определенные трудности возникнут, их уже немало, признал он, добавив, что дальнейшее развитие и выход на новые рубежи продолжатся, а с ними – международные контакты и обмен информацией. 9 марта сообщалось, что Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкций Европейского союза против корпорации Росатом. При этом наложение санкций ЕС на Росатом активно лоббирует Украина. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США провоцируют урановые проблемы по всему миру. Петербург собрался отказаться от продукции недружественных стран Беглов: Петербург со временем сможет отказаться от продукции недружественных стран 14 марта 2023, 10:59 Текст: Антон Никитин

Экономика Санкт-Петербурга обладает необходимым потенциалом, чтобы в перспективе полностью заместить собственным производством товары и материалы из недружественных стран, заявил губернатор Александр Беглов. Беглов в интервью ТАСС отметил, что изменения в экономике, которые прежде считались «желательными», теперь стали обязательными, превратились в жизненную необходимость. Он заявил о важности поддержки предприятий и лабораторий, научных коллективов, которые обладают необходимыми компетенциями. По словам губернатора, механизмы поддержки промышленности, внедренные городом, дают свои результаты, позволяют нарастить объемы производства, а также освоить выпуск новых изделий. Беглов признал, что «за один год полностью заместить недружественный импорт отечественными товарами невозможно». На первом этапе, сказал он, нужно поддержать функционирование технических систем, созданных иностранными производителями, и найти в дружественных странах альтернативных поставщиков. Эта работа ведется, сказал губернатор. Вторым шагом – и сложным, и долгим – должны стать технические системы на собственной индустриальной базе, сказал Беглов. По его словам, на отечественные рельсы нужно перевести широкий круг производств, и Петербург только приступает к формированию стопроцентно отечественных технических систем. Так, в прошлом месяца в Кронштадте был открыт центр инжиниринга для нефтегазовой промышленности, где будут вести собственные разработки, проектировать, конструировать и изготавливать продукцию, импорт которой в Россию запрещен. Беглов отметил также, что в большинстве отраслей промышленности динамика остается положительной. В частности, производство одежды в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года увеличилось в 2,4 раза, пищевых продуктов – на 23,1%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 17,3%. Губернатор сообщил, что после ухода с петербургского рынка под давлением санкций ряда иностранных брендов освободились ниши, которые смогли спокойно занять производители из дружественных стран. Например, в значимом для потребительского рынка производстве текстиля, текстильных изделий и обуви импорт в Петербург из Китая вырос на 42,4% за три квартала 2022 года. Он также отметил общее увеличение импорта в Петербург товаров из стран СНГ почти на 50% за тот же период. В том числе это связано с началом работы параллельного импорта, сказал Беглов. По его словам, уход из Санкт-Петербурга ряда известных компаний в 2022 году не повлек непоправимых последствий для экономики города. Он отметил, что демарш части компаний стал заметным по именам, поскольку об уходе объявили Carlsberg (производство пива), Bosch (электротехника), Tikkurila и Teknos (лакокрасочная продукция), IKEA (мебель и товары для дома). Однако никаких непоправимых последствий это не повлечет, выразил уверенность губернатор, поскольку их продукция спокойно замещается отечественными производителями либо товарами оставшихся в России компаний. По его словам, безвозвратно ушедших из Петербурга компаний «не так много, как казалось». «Большинство после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу, исправно платят налоги», – пояснил Беглов. Напомним, накануне министерство промышленности и торговли расширило список товаров для параллельного импорта в Россию, в него вошли бренды моторных масел, бытовой техники, IKEA и т. д. Новости СМИ2 Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов 16 марта 2023, 15:12 Текст: Вера Басилая

Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% ­– 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Путин отметил устойчивость финансовой системы России Путин: Финансовая система России стала крепче вопреки санкционному давлению 14 марта 2023, 17:12 Текст: Вера Басилая

Санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче, развитие идет уверенно на собственной базе, заявил президент России Владимир Путин в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода. «Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейших финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением – она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе. И развитие идет уверенно», – цитирует ТАСС Путина. «Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20 и больше процентов. Ничего подобного не произошло», – подчеркнул глава государства. «У нас есть снижение, но не на 20%, как кто-то предсказывал. А на 2,1%. Тоже лучше бы без снижения. Но у нас тренд идет на повышение. Семь последних месяцев производство растет, и ВВП страны увеличивается. Семь месяцев подряд», – указал президент. Ранее президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. Новости СМИ2 Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков 16 марта 2023, 14:51 Текст: Вера Басилая

Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.