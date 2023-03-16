Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки»

Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки».

«У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой.