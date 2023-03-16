Силуанов: Власти планируют получить около 300 млрд рублей в качестве взноса от бизнеса

Государство намерено получить около 300 млрд рублей в качестве взноса от бизнеса в федеральный бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом он подчеркнул, что предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться, передает ТАСС.

Силуанов пояснил, что единоразовый платеж в бюджет затронет только десятую часть российских компаний.

При этом речь идет только о крупном прибыльном бизнесе, который имеет доналоговую прибыль за 2021–2022 годы не менее 1 млрд рублей.

Также Минфин предлагает исключить из своих предложений компании нефтегазового сектора и сектора добычи угля, потому что мы дополнительные предложения по этим предприятиям уже сформировали в предыдущие годы, и в этом году тоже доуточнили механизм действия этого законодательства.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что банки будут также выплачивать единоразовый добровольный сбор с бизнеса.