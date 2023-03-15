Минфин: Добровольный сбор с бизнеса затронет также банковский сектор

Банки будут также выплачивать единоразовый добровольный сбор с бизнеса, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он пояснил, что исключений в отношении банков сделано не было, передает ТАСС.

Сейчас под уплату добровольного сбора подпадают все, кроме нефтегаза, угля, сектора МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 млрд рублей.

На остальных сбор распространяется. Те, у кого в дальнейшем будет прирост, будут платить, у кого нет прироста – не будет, пояснил Сазанов.

При этом ставка единоразового добровольного взноса бизнеса будет определена в апреле, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль 25 марта.

«Здесь два фактора, которые изначально нужно определить: сумма, которая будет собираться и, соответственно, ставку», – пояснил замглавы Минфина. Сазанов уточнил, что будет учитываться прирост налоговой базы 2021-2022 годов к 2018-2019 годам.

Поступление платежей по добровольному сбору ожидается в конце года. «Видимо, IV квартал будет по платежам», – заключил он.